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«Эта вакцина для Лукашенко»: появился слив разговоров чиновников во время эпидемии COVID-19

  • 19.02.2024, 8:03
«Эта вакцина для Лукашенко»: появился слив разговоров чиновников во время эпидемии COVID-19

Как режим обманывал белорусов.

Киберпартизаны слили разговоры, показывающие, как чиновники обманывали людей во время ковида, а для Лукашенко и его семьи были отправлены прививки от этого вируса. Расследование опубликовал «Белсат».

В руки Киберпартизан попали записи телефонных разговоров с апреля по июнь 2021 года. Это конец второй волны заболеваний, когда царил штамм «амикрон».

Вакцина для Лукашенко

Один из слитых разговоров — между начальником главного управления здравоохранения Мингорисполкома Натальей Боярской и главным врачом Минской областной детской больницы Дмитрием Зайцевым.

В разговоре Боярская говорит, что нашла пять доз первого и второго компонентов прививки со сроком годности до сентября 2021 года.

«В четверг Матренкина из района привезет ее вам. Храните ее как зеницу ока. Это будет для «Первого» и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас».

Таким образом, Лукашенко, который говорил, что привьется только белорусской вакциной, получил российскую еще в июне 2021 года, говорят в расследовании «Белсат».

Обман с наличием вакцин

В расследовании приводится фрагмент разговора, где чиновники договариваются обманывать людей. 8 мая 2021 года на «Экспобеле» был организован пункт вакцинации. Из-за перерыва в поставках вакцины было много желающих привиться.

В одном из разговоров Наталья Боярская описывает ситуацию, которая была в этом пункте вакцинации 10 мая 2021-го:

«Люди и из Бреста, и из Гродненской области, и из Минской, из других городов. В общем стояли стеной. Не выпускали медиков в 7 часов вечера 10 мая с пункта. Требовали привить до последнего. Был же перерыв. Ни в Минске, нигде не было вакцины. Только у нас».

В результате пришлось вызвать милицию, чтобы успокоить людей.

Затем начальство временно закрыло пункт на «Экспобеле». А чтобы население не возмущалось, поставили там работника. Он лгал людям о реальном положении дел с вакцинацией.

Так, в разговоре с Боярской главврач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян утверждал:

«Мы там поставим человека, который будет рассказывать сказки, что минские поликлиники получили вакцину, в поликлиниках очередей нет. Идите туда. Вы не говорите, что партия закончилась? Да?»

«Ни в коем случае!»— ответила Боярская.

Как подавать информацию

В 2021 году перебои с вакцинами были в трех кварталах. Чиновники об этом молчали, и делали все, чтобы скрыть реальные цифры умерших.

В другом фрагменте слышно, как Наталья Боярская уточняет у заместителя министра здравоохранения Елены Богдан: «Вот читаю информацию по Дзержинску. Елена Леонидовна, а цифры те, о которых мы не очень говорим, так и сохранять?»

«Лучше не показывать», — советует Богдан.

«В общем в принципе, да?» — уточняет Боярская.

«Не показывать. Не показывать. Общими фразами, что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Все», — требует Богдан.

Как готовились к визитам высоких чиновников

Во фрагменте разговора Натальи Боярской с главврачом Крупской центральной районной больницы Еленой Клещенок первая интересуется: «Во вторник у вас будет мероприятие с участием высоких должностных лиц. Скажи мне, пожалуйста, палату ты сможешь организовать реанимационную?»

На что Клещенок отвечает: «На базе чистой операционной, потому что в реанимации у нас дополнительные две кровати».

«Но ты полностью сможешь ее организовать?» — уточняет Боярская.

«Ну, мы делали уже так, как для президента в соответствии с… это самое».

«Так. Хорошо. И там отдельный, без ковида вход и все остальное, да? »

«Все будет. И отдельный чистый вход», — уверяет Клещенок.«Эта вакцина для Лукашенко»: появился слив разговоров чиновников во время эпидемии COVID-19

Как режим обманывал белорусов.

Киберпартизаны слили разговоры, показывающие, как чиновники обманывали людей во время ковида, а для Лукашенко и его семьи были отправлены прививки от этого вируса. Расследование опубликовал («Белсат»https://www.youtube.com/watch?v=vS-FNk7fM_0).

В руки Киберпартизан попали записи телефонных разговоров с апреля по июнь 2021 года. Это конец второй волны заболеваний, когда царил штамм «амикрон».

Вакцина для Лукашенко

Один из слитых разговоров — между начальником главного управления здравоохранения Мингорисполкома Натальей Боярской и главным врачом Минской областной детской больницы Дмитрием Зайцевым.

В разговоре Боярская говорит, что нашла пять доз первого и второго компонентов прививки со сроком годности до сентября 2021 года.

«В четверг Матренкина из района привезет ее вам. Храните ее как зеницу ока. Это будет для «Первого» и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас».

Таким образом, Лукашенко, который говорил, что привьется только белорусской вакциной, получил российскую еще в июне 2021 года, говорят в расследовании «Белсат».

Обман с наличием вакцин

В расследовании приводится фрагмент разговора, где чиновники договариваются обманывать людей. 8 мая 2021 года на «Экспобеле» был организован пункт вакцинации. Из-за перерыва в поставках вакцины было много желающих привиться.

В одном из разговоров Наталья Боярская описывает ситуацию, которая была в этом пункте вакцинации 10 мая 2021-го:

«Люди и из Бреста, и из Гродненской области, и из Минской, из других городов. В общем стояли стеной. Не выпускали медиков в 7 часов вечера 10 мая с пункта. Требовали привить до последнего. Был же перерыв. Ни в Минске, нигде не было вакцины. Только у нас».

В результате пришлось вызвать милицию, чтобы успокоить людей.

Затем начальство временно закрыло пункт на «Экспобеле». А чтобы население не возмущалось, поставили там работника. Он лгал людям о реальном положении дел с вакцинацией.

Так, в разговоре с Боярской главврач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян утверждал:

«Мы там поставим человека, который будет рассказывать сказки, что минские поликлиники получили вакцину, в поликлиниках очередей нет. Идите туда. Вы не говорите, что партия закончилась? Да?»

«Ни в коем случае!»— ответила Боярская.

Как подавать информацию

В 2021 году перебои с вакцинами были в трех кварталах. Чиновники об этом молчали, и делали все, чтобы скрыть реальные цифры умерших.

В другом фрагменте слышно, как Наталья Боярская уточняет у заместителя министра здравоохранения Елены Богдан: «Вот читаю информацию по Дзержинску. Елена Леонидовна, а цифры те, о которых мы не очень говорим, так и сохранять?»

«Лучше не показывать», — советует Богдан.

«В общем в принципе, да?» — уточняет Боярская.

«Не показывать. Не показывать. Общими фразами, что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Все», — требует Богдан.

Как готовились к визитам высоких чиновников

Во фрагменте разговора Натальи Боярской с главврачом Крупской центральной районной больницы Еленой Клещенок первая интересуется: «Во вторник у вас будет мероприятие с участием высоких должностных лиц. Скажи мне, пожалуйста, палату ты сможешь организовать реанимационную?»

На что Клещенок отвечает: «На базе чистой операционной, потому что в реанимации у нас дополнительные две кровати».

«Но ты полностью сможешь ее организовать?» — уточняет Боярская.

«Ну, мы делали уже так, как для президента в соответствии с… это самое».

«Так. Хорошо. И там отдельный, без ковида вход и все остальное, да? »

«Все будет. И отдельный чистый вход», — уверяет Клещенок.

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