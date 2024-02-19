«Эта вакцина для Лукашенко»: появился слив разговоров чиновников во время эпидемии COVID-19
- 19.02.2024, 8:03
Как режим обманывал белорусов.
Киберпартизаны слили разговоры, показывающие, как чиновники обманывали людей во время ковида, а для Лукашенко и его семьи были отправлены прививки от этого вируса. Расследование опубликовал «Белсат».
В руки Киберпартизан попали записи телефонных разговоров с апреля по июнь 2021 года. Это конец второй волны заболеваний, когда царил штамм «амикрон».
Вакцина для Лукашенко
Один из слитых разговоров — между начальником главного управления здравоохранения Мингорисполкома Натальей Боярской и главным врачом Минской областной детской больницы Дмитрием Зайцевым.
В разговоре Боярская говорит, что нашла пять доз первого и второго компонентов прививки со сроком годности до сентября 2021 года.
«В четверг Матренкина из района привезет ее вам. Храните ее как зеницу ока. Это будет для «Первого» и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас».
Таким образом, Лукашенко, который говорил, что привьется только белорусской вакциной, получил российскую еще в июне 2021 года, говорят в расследовании «Белсат».
Обман с наличием вакцин
В расследовании приводится фрагмент разговора, где чиновники договариваются обманывать людей. 8 мая 2021 года на «Экспобеле» был организован пункт вакцинации. Из-за перерыва в поставках вакцины было много желающих привиться.
В одном из разговоров Наталья Боярская описывает ситуацию, которая была в этом пункте вакцинации 10 мая 2021-го:
«Люди и из Бреста, и из Гродненской области, и из Минской, из других городов. В общем стояли стеной. Не выпускали медиков в 7 часов вечера 10 мая с пункта. Требовали привить до последнего. Был же перерыв. Ни в Минске, нигде не было вакцины. Только у нас».
В результате пришлось вызвать милицию, чтобы успокоить людей.
Затем начальство временно закрыло пункт на «Экспобеле». А чтобы население не возмущалось, поставили там работника. Он лгал людям о реальном положении дел с вакцинацией.
Так, в разговоре с Боярской главврач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян утверждал:
«Мы там поставим человека, который будет рассказывать сказки, что минские поликлиники получили вакцину, в поликлиниках очередей нет. Идите туда. Вы не говорите, что партия закончилась? Да?»
«Ни в коем случае!»— ответила Боярская.
Как подавать информацию
В 2021 году перебои с вакцинами были в трех кварталах. Чиновники об этом молчали, и делали все, чтобы скрыть реальные цифры умерших.
В другом фрагменте слышно, как Наталья Боярская уточняет у заместителя министра здравоохранения Елены Богдан: «Вот читаю информацию по Дзержинску. Елена Леонидовна, а цифры те, о которых мы не очень говорим, так и сохранять?»
«Лучше не показывать», — советует Богдан.
«В общем в принципе, да?» — уточняет Боярская.
«Не показывать. Не показывать. Общими фразами, что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Все», — требует Богдан.
Как готовились к визитам высоких чиновников
Во фрагменте разговора Натальи Боярской с главврачом Крупской центральной районной больницы Еленой Клещенок первая интересуется: «Во вторник у вас будет мероприятие с участием высоких должностных лиц. Скажи мне, пожалуйста, палату ты сможешь организовать реанимационную?»
На что Клещенок отвечает: «На базе чистой операционной, потому что в реанимации у нас дополнительные две кровати».
«Но ты полностью сможешь ее организовать?» — уточняет Боярская.
«Ну, мы делали уже так, как для президента в соответствии с… это самое».
«Так. Хорошо. И там отдельный, без ковида вход и все остальное, да? »
«Все будет. И отдельный чистый вход», — уверяет Клещенок.«Эта вакцина для Лукашенко»: появился слив разговоров чиновников во время эпидемии COVID-19
Как режим обманывал белорусов.
Киберпартизаны слили разговоры, показывающие, как чиновники обманывали людей во время ковида, а для Лукашенко и его семьи были отправлены прививки от этого вируса. Расследование опубликовал («Белсат»https://www.youtube.com/watch?v=vS-FNk7fM_0).
В руки Киберпартизан попали записи телефонных разговоров с апреля по июнь 2021 года. Это конец второй волны заболеваний, когда царил штамм «амикрон».
Вакцина для Лукашенко
Один из слитых разговоров — между начальником главного управления здравоохранения Мингорисполкома Натальей Боярской и главным врачом Минской областной детской больницы Дмитрием Зайцевым.
В разговоре Боярская говорит, что нашла пять доз первого и второго компонентов прививки со сроком годности до сентября 2021 года.
«В четверг Матренкина из района привезет ее вам. Храните ее как зеницу ока. Это будет для «Первого» и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас».
Таким образом, Лукашенко, который говорил, что привьется только белорусской вакциной, получил российскую еще в июне 2021 года, говорят в расследовании «Белсат».
Обман с наличием вакцин
В расследовании приводится фрагмент разговора, где чиновники договариваются обманывать людей. 8 мая 2021 года на «Экспобеле» был организован пункт вакцинации. Из-за перерыва в поставках вакцины было много желающих привиться.
В одном из разговоров Наталья Боярская описывает ситуацию, которая была в этом пункте вакцинации 10 мая 2021-го:
«Люди и из Бреста, и из Гродненской области, и из Минской, из других городов. В общем стояли стеной. Не выпускали медиков в 7 часов вечера 10 мая с пункта. Требовали привить до последнего. Был же перерыв. Ни в Минске, нигде не было вакцины. Только у нас».
В результате пришлось вызвать милицию, чтобы успокоить людей.
Затем начальство временно закрыло пункт на «Экспобеле». А чтобы население не возмущалось, поставили там работника. Он лгал людям о реальном положении дел с вакцинацией.
Так, в разговоре с Боярской главврач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян утверждал:
«Мы там поставим человека, который будет рассказывать сказки, что минские поликлиники получили вакцину, в поликлиниках очередей нет. Идите туда. Вы не говорите, что партия закончилась? Да?»
«Ни в коем случае!»— ответила Боярская.
Как подавать информацию
В 2021 году перебои с вакцинами были в трех кварталах. Чиновники об этом молчали, и делали все, чтобы скрыть реальные цифры умерших.
В другом фрагменте слышно, как Наталья Боярская уточняет у заместителя министра здравоохранения Елены Богдан: «Вот читаю информацию по Дзержинску. Елена Леонидовна, а цифры те, о которых мы не очень говорим, так и сохранять?»
«Лучше не показывать», — советует Богдан.
«В общем в принципе, да?» — уточняет Боярская.
«Не показывать. Не показывать. Общими фразами, что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Все», — требует Богдан.
Как готовились к визитам высоких чиновников
Во фрагменте разговора Натальи Боярской с главврачом Крупской центральной районной больницы Еленой Клещенок первая интересуется: «Во вторник у вас будет мероприятие с участием высоких должностных лиц. Скажи мне, пожалуйста, палату ты сможешь организовать реанимационную?»
На что Клещенок отвечает: «На базе чистой операционной, потому что в реанимации у нас дополнительные две кровати».
«Но ты полностью сможешь ее организовать?» — уточняет Боярская.
«Ну, мы делали уже так, как для президента в соответствии с… это самое».
«Так. Хорошо. И там отдельный, без ковида вход и все остальное, да? »
«Все будет. И отдельный чистый вход», — уверяет Клещенок.