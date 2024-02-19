Россия пригласила боевиков ХАМАС в Москву 19.02.2024, 8:04

Будет обсуждаться создание «народного сопротивления».

Россия пригласила ХАМАС, Палестинскую администрацию и другие палестинские группировки встретиться в Москве, чтобы обсудить возможность объединения под флагом «народного сопротивления». Об этом сообщил в воскресенье, 18 февраля, премьер-министр Палестинской администрации Мохаммад Штайе, пишет The Times of Israel.

«Россия пригласила все палестинские фракции, которые встретятся 26 числа этого месяца в Москве. Мы увидим, готов ли ХАМАС идти с нами на переговоры», — сказал Штайе на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Штайе, Палестинская администрация готова к переговорам с ХАМАС, потому что стремится к «палестинскому единству», но для такого объединения ХАМАС должен выполнить определенные требования.

«Для того, чтобы ХАМАС стал членом Организации освобождения Палестины, должны быть предпосылки, которые ХАМАС должен принять: политическая платформа ООП, понимание вопроса сопротивления. Мы призываем к народному сопротивлению и ни к чему другому», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос, можно ли иметь дело с группой, совершившей зверства 7 октября, Штайе выразил мнение, что «не следует продолжать сосредотачиваться на 7 октября».

ХАМАС и Палестинская администрация не могут прекратить споры за власть с 2007 года, объясняет The Times of Israel. ХАМАС и меньшая по численности группа Исламский джихад требуют присоединения к ООП, но говорят, что она должна быть реформирована: обе фракции отказываются признать Израиль или соблюдать обязательства ООП по подписанным мирным соглашениям.

ХАМАС всегда приветствовал российские усилия по примирению палестинских групп. Его лидеры неоднократно посещали Москву, которая поддерживает хорошие отношения с террористической группировкой.

26 октября 2023 года, вскоре после нападения на Израиль, делегация террористов ХАМАС прибыла в Москву с визитом и назвала россиян «ближайшими друзьями».