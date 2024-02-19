Доллар идет на рекорд? 19.02.2024, 8:25

6,236

Эксперты рассказали, что будет происходить в белорусских обменниках на этой неделе.

Прошедшее на прошлой неделе в пятницу 16 февраля заседание Совета директоров Центробанка России оставило ключевую ставку без изменения 16,00%, пишет myfin,by.

Решение было принято на фоне умеренного снижения инфляции и инфляционных ожиданий в российской экономике. Но, как указано в отчете Банка России инфляционные показатели остаются существенно выше прогнозных показателей (инфляция на 12 февраля составила 7,4%, прогноз на 2024 год – 4,0 – 4,5%). Решение российского регулятора пока также не в пользу российского рубля, что рынок и продемонстрировал ростом курса доллара США до USD/RUB 92,92.

Какие из перечисленных факторов перевесят на белорусском валютном рынке – сказать трудно, но вероятнее всего, сохранится минимальная волатильность при текущем тренде на рост курса американского доллара. Возможно, по итогам начавшейся недели курс доллара США поднимется до USD/BYN 3,2500 – 3,2600. Российский рубль при этом снижается до 3,5000 за 100 российских рублей.