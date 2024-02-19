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Лидер ДДТ Юрий Шевчук на концерте выступил с речью об Алексее Навальном

  • 19.02.2024, 8:51
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Лидер ДДТ Юрий Шевчук на концерте выступил с речью об Алексее Навальном

Музыкант исполнял песню, положив портрет российского оппозиционера на подставку для нот. 

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Астане выступил с речью про гибель российского оппозиционера Алексея Навального. Видео с концерта опубликовал телеграм-канал RusNews. Музыкант посвятил политику песню «Свобода», а перед тем, как ее исполнить, обратился к залу:

Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. Он напоминал, что все мы можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы — фанатизм, кондовый фанатизм. Что труд без свободы — это рабство. Тяжелое тяжелое рабство. Что любовь без свободы — это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется — «Свобода».

Телеграм-канал «Говорит НеМосква» отмечает, что Шевчук исполнял песню, положив портрет Навального на подставку для нот. 

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