Власти хотят уравнять цены в госбольницах и частных медцентра 3 19.02.2024, 9:09

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C инициативой выступил министр здравоохранения.

Государственные учреждения здравоохранения и частные медицинские центры должны быть равны перед законом и работать в одинаковых условиях. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, сейчас есть разбежка цены по всем компонентам оказываемой помощи. И эту проблему будут решать.

«Начиная от стоматологии и заканчивая УЗИ, другими манипуляциями, теми же консультациями. Консультация специалиста в организации здравоохранения может начинаться от 15 рублей. Но почему-то в частных компаниях она начинается от 50 рублей», – заявил Ходжаев.

Он отметил, что госучреждения и частные клиники должны быть равны перед законом и «в условиях, в которых мы работаем».

Ведь структура цены профессионально не отличается, заявил министр.