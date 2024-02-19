закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти хотят уравнять цены в госбольницах и частных медцентра

3
  • 19.02.2024, 9:09
  • 1,754
Власти хотят уравнять цены в госбольницах и частных медцентра

C инициативой выступил министр здравоохранения.

Государственные учреждения здравоохранения и частные медицинские центры должны быть равны перед законом и работать в одинаковых условиях. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, сейчас есть разбежка цены по всем компонентам оказываемой помощи. И эту проблему будут решать.

«Начиная от стоматологии и заканчивая УЗИ, другими манипуляциями, теми же консультациями. Консультация специалиста в организации здравоохранения может начинаться от 15 рублей. Но почему-то в частных компаниях она начинается от 50 рублей», – заявил Ходжаев.

Он отметил, что госучреждения и частные клиники должны быть равны перед законом и «в условиях, в которых мы работаем».

Ведь структура цены профессионально не отличается, заявил министр.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко