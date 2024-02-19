В марте белорусы будут отдыхать три дня подряд 2 19.02.2024, 9:26

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Нас ждут большие выходные.

Белорусов ждут очередные большие выходные. Так, в марте 2024 года белорусы будут отдыхать три дня подряд, информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Согласно опубликованному графику выходных дней на 2024 год, в первый месяц весны белорусов ждут три дня отдыха. Все дело в том, что День женщин, который отмечают 8 марта, выпал на пятницу. Это значит, что выходными днями будут 8 марта, а также последующие за ним 9 и 10 марта, суббота и воскресенье соответственно.

Что касается следующих больших выходных, то четыре дня подряд в Беларуси будут отдыхать в мае.