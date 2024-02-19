Горькая правда для Z-патриотов 1 Ян Валетов

19.02.2024, 9:31

6,230

Ян Валетов

Авдеевку скоро забудут.

Для украинцев это был укрепрайон, который позволял долгое время истощать врага, нанося ему потери кратно большие, чем несли Силы обороны Украины. К Авдеевке командование РОВ вынуждено было стягивать силы и средства с других направлений и плацдармов, увеличив общую численность контингента в этой небольшой локации до 60 тысяч!

Самые боеспособные бригады из состава 2-й и 41-й ОВА группировки войск «Центр» здесь утратили боеспособность. Подразделения 90-й ТД были сточены. Потери 1 АК и вовсе исчисляются тысячами.

Роль Авдеевки была в изматывании и истощении врага настолько долго, насколько это было возможным. Когда же эти возможности были исчерпаны, а положение стало ухудшаться, город стали оставлять. Но что будет после?

Отход из Авдеевки – что дальше?

Что стали делать российские оккупанты после того, как захватили Бахмут? Они были истощены настолько, что не стали двигаться на Славянск и даже на Ивановское, Хромово и Часов Яр. Они почти год зализывали раны, теряя при этом локации в районе города – Клещеевка, Андреевка…

За Авдеевкой начинаются линии обороны СОУ, подготовленные к встрече противника. Одна из них начинается сразу же за Коксохимом, проходит по городской черте с охватом 9 квартала и южнее с учетом особенностей ландшафта и логистики. При этом каждое село представляет собой укрепобъект, вскрытие которого это не простая задача. Яркий пример тому Степовое, которое до сих пор РОВ не смогли взять под свой контроль, хотя оно примыкает буквально к ЛБС уже более двух месяцев, или Северное, на которое 55-я и 74-я ОМСБр 41-й ОВА так и не смогли выйти за все время наступления.

И в этом жестокая правда для российских урапатриотов - в нынешней ситуации Авдеевка не дает российским оккупационным войскам ровным счётом ничего. Любой, кто хочет оспорить это утверждение, должен ответить на простой вопрос: а что дальше?

По всей видимости, дальше мы увидим ту же последовательность действий, что и после оккупации Бахмута. Сначала Путин использует этот захват в своих целях по-полной, а именно будет козырять захваченной Авдеевкой перед федеральным собранием, затем в ходе «выборов». При этом информационное пространство России будет просто распирать от количества «героических» историй о том, как один бурят из трехлинейки подбил одним выстрелом два «апача». Авдеевку будут культивировать до конца выборов и некоторое время после, дабы стимулировать мобилизационные процессы, а затем забудут как и Бахмут.

Забудут, поскольку после Авдеевки стремительного и «героического» движения не будет. А будет, вероятнее всего, переопределение внимания на другие участки фронта, где катализируют наступление за счет переброски освободившихся подразделений.

Приоритет у российского командования – это Купянск, Часов Яр, Новомихайловка, а также возобновление наступления на Угледар и в Запорожской области, возвращение под контроль потерянных в 2023 году территорий в районе Вербового и Роботино.

Подразделения из состава ГВ «Центр» могут быть возвращены в зону своей ответственности или даже усилить ГВ «Запад». Зона Авдеевки перейдет под ответственность 1 АК и превратится в вялотекущее позиционное противостояние.

Но для Сил обороны Украины важной задачей сейчас является формирование по всем возможным направлениям прорыва и движения РОВ линий обороны, прорыв которых будет занимать не дни или недели, а месяцы. Каждое поле, лесопосадка, ландшафтная особенность должны быть превращены в неприступную крепость, взлом которой будет обходиться россиянам колоссальными жертвами и временем.

Авдеевка создавала возможности и условия для подготовки всего вышеизложенного и даже после ее захвата эти условия будут для украинцев еще некоторое время благоприятными.

Выводы.

Авдеевка стала ярким примером того, как можно максимизировать возможности по истощению противника. Даже во времена Второй мировой войны не было соотношения потерь 1 к 10-11 и даже более в особо пиковые моменты наступления РОВ. Российское командование положило в боях за Авдеевку неоправданно-гипертрофированно огромное количество ресурса с практически нулевым постэффектом.

Ян Валетов, Telegram