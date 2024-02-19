Ученые: Длина пальцев связана со здоровьем сердца у мужчин 2 19.02.2024, 9:40

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Этот показатель может повлиять и на тяжесть COVID-19.

Соотношение между длиной указательного и безымянного пальцев оказалось связано с эффективностью снабжения тканей кислородом. Этот показатель может повлиять на тяжесть Covid-19 и болезней сердца, отмечают авторы исследования в журнале American Journal of Human Biology.

В исследовании приняли участие 133 профессиональных футболиста, которых попросили заниматься до изнеможения на беговой дорожке. У них также измерили соотношение длины указательных пальцев к безымянным.

Игроки с более длинными безымянными пальцами по сравнению с указательными достигали более высокого максимального потребления кислорода в тесте на беговой дорожке.

Считается, что более длинные безымянные пальцы по сравнению с указательными являются маркером высокого уровня тестостерона при внутриутробном развитии. Этот гормон влияет на метаболизм кислорода.

Результаты согласуются с выводами других исследований, где длинные безымянные пальцы были связаны с высокой производительностью при беге на длинные дистанции, меньшим риском болезней сердца и более легким течением COVID-19.

В исследовании участвовали только спортсмены-мужчины. Авторы призвали к повторению экспериментов с участием женщин.