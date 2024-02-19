Путин превратится в подставку для микрофона
- Дмитрий Чернышев
- 19.02.2024, 9:52
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Власть в РФ берут силовики.
Когда человек заболевает, его организм начинает изо всех сил бороться с болезнью. Если выздоровление не наступает, организм начинает приспосабливаться к болезни, считая, что это теперь нормально. Что теперь так мы и будем жить всегда.
У войны появились выгодоприобретатели.
Состояние российский олигархов в 2023 году выросло на 50 миллиардов долларов.
От продолжения войны выигрывают российские военные заводы.
Выигрывают посредники, добывающие санкционные товары.
Выигрывают бизнесмены, у которых исчезли западные конкуренты внутри страны.
Выигрывают чекисты, чья власть перестает быть хоть чем-то ограничена.
Выигрывают жены контрактников, получающие небывалые ранее деньги.
Все остальные уходят в страшный минус.
На наших глазах происходит процесс перетекания власти от Путина к силовикам.
Теперь все чаще они будут принимать решения самостоятельно и игнорировать любые приказы, которые им не нравятся.
После «выборов» Путин окончательно перестанет быть самостоятельной фигурой и превратится в подставку для микрофона.
Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»