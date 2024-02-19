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Путин превратится в подставку для микрофона

  • Дмитрий Чернышев
  • 19.02.2024, 9:52
  • 3,844
Путин превратится в подставку для микрофона

Власть в РФ берут силовики.

Когда человек заболевает, его организм начинает изо всех сил бороться с болезнью. Если выздоровление не наступает, организм начинает приспосабливаться к болезни, считая, что это теперь нормально. Что теперь так мы и будем жить всегда.

У войны появились выгодоприобретатели.

Состояние российский олигархов в 2023 году выросло на 50 миллиардов долларов.

От продолжения войны выигрывают российские военные заводы.

Выигрывают посредники, добывающие санкционные товары.

Выигрывают бизнесмены, у которых исчезли западные конкуренты внутри страны.

Выигрывают чекисты, чья власть перестает быть хоть чем-то ограничена.

Выигрывают жены контрактников, получающие небывалые ранее деньги.

Все остальные уходят в страшный минус.

На наших глазах происходит процесс перетекания власти от Путина к силовикам.

Теперь все чаще они будут принимать решения самостоятельно и игнорировать любые приказы, которые им не нравятся.

После «выборов» Путин окончательно перестанет быть самостоятельной фигурой и превратится в подставку для микрофона.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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