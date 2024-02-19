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Ровно 35 лет в Беларуси состоялся первый митинг под бело-красно-белыми флагами

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  • 19.02.2024, 10:05
Ровно 35 лет в Беларуси состоялся первый митинг под бело-красно-белыми флагами

В нем приняли участие десятки тысяч человек.

19 февраля 1989 года состоялся митинг на стадионе «Динамо» в Минске. В нем приняли участие десятки тысяч человек.

Митинг стал первым разрешенным митингом в БССР под бело-красно-белыми флагами. Митинг организовали Оргкомитет БНФ и Конфедерация белорусских сообществ (на тот момент около 100 молодежных национально-демократических организаций), напоминает «Радыё Свабода».

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