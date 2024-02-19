Инфляция в Беларуси продолжит разгоняться 19.02.2024, 10:11

Перспективы неутешительны.

Аналитическая команда Евразийского банка (ЕАБР) рассказала об инфляции в Беларуси в январе 2024 года.

Как отмечается в еженедельном макроэкономическом обзоре экономик ЕАЭС, цены в начале года росли быстрее, чем в конце 2023-го.

«Инфляция в Республике Беларусь в январе 2024 года составила 5,9% год к году после 5,8% в декабре 2023-го», – отмечает аналитическая команда Евразийского банка.

При этом в сообщении сказано, что продовольственные товары в январе подорожали на 6,9% год к году (г/г) по сравнению с 6,8% г/г в предыдущем месяце, а непродовольственные – на 3,1% г/г после 2,9% г/г в декабре 2023-го.

«Рост цен на услуги замедлился и составил 7,5% г/г после 8,1% г/г месяцем ранее», – сказано в отчете московских экономистов.

Аналитики Евразийского банка указали и основную причину разгоняющейся инфляции.

«Высокий внутренний спрос и повышенная инфляция в Российской Федерации – ключевом торговом партнере – являются основными факторами ускорения роста цен», – отмечается в макроэкономическом обзоре экономик ЕАЭС.

Поделились в Евразийском банке и прогнозом на ближайшие месяцы. Он неутешителен.

«Ожидаем, что инфляционное давление сохранится, но его перенос в цены будет сдерживаться ценовым регулированием в 2024 году», – уверены московские экономисты в том, что ручное госрегулирование сработает.