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Кремль простил Киркорова

  • 19.02.2024, 10:21
Кремль простил Киркорова

Российский певец вновь появился на федеральных каналах после поездки в Донбасс

Российский певец Филипп Киркоров снова вернулся в эфир федеральных телеканалов после участия в так называемой голой вечеринке журнала Playboy в клубе «Мутабор» в Москве.

Певец возглавил жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Как отмечает телеграм-каналы, он сменил яркие наряды на строгий костюм.

Съемки шоу прошли 8 февраля, спустя неделю после съемок певец поехал в Донбасс, где посетил городскую больницу в Горловке, привез подарки раненым, исполнил несколько песен и выступил с речью, где заявил, что никуда не собирается уезжать.

Ранее ряд артистов перестали появляться на федеральных каналах после участия в «головой вечеринке». Так кадры с Киркоровым вырезали даже из уже готового новогоднего шоу «Иван Васильевич меняет все».

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