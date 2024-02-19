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Чиновники случайно выдали, как Лукашенко подставили в Узбекистане

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  • 19.02.2024, 10:44
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Чиновники случайно выдали, как Лукашенко подставили в Узбекистане
Фото: president.uz

Диктатор выставил себя простаком во время последнего визита в Ташкент.

С 14 февраля Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО) перешло под управление Оршанского льнокомбината. Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сообщила, что решение о фактической ликвидации бывшего текстильного гиганта было согласовано с Александром Лукашенко, пишет udf.

Чиновница также заявила, что белорусский домашний текстиль «не должен уступить таким гигантам в производстве аналогичной продукции, как Китай, Узбекистан».

Этими высказываниями Татьяна Лугина помимо воли выдала, что с Александром Лукашенко уже не считаются даже в странах Средней Азии.

Как Мирзиеев не прислушался к Лукашенко

Дело в том, что решение о присоединении БПХО к Оршанскому льнокомбинату вступило в силу всего через несколько дней после окончания визита диктатора в Узбекистан.

А еще во время своего предыдущего визита в Ташкент в 2018 году Лукашенко пытался спасти БПХО с помощью узбеков. В советские времена барановичское предприятие получало хлопок по бросовым ценам именно оттуда, поэтому во время предыдущего визита Лукашенко упрашивал коллегу Шавката Мирзиеева оказать поддержку.

«Мы здесь будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на тех рынках, где хлопок не возделывается. У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Сырье – давайте будем договариваться... Открою секрет: я не против, если вы войдете в капитал наших предприятий. Это будет и ваше предприятие. И будем продавать на европейском рынке самые хорошие ткани», – заявил в Ташкенте в 2018-м Лукашенко.

Более того, тогда же стороны подписали меморандум о сотрудничестве БПХО с акционерным коммерческим банком «Асака» и хокимиятом Бухарской области в реализации проекта ООО «Pesh Tex Invest» по строительству прядильной, ткацкой и отделочной фабрик в Пешкунском районе Бухарской области, а также контракт БПХО с ООО «BAHT-TEXTILE» на поставку хлопчатобумажной пряжи на сумму 1,5 млн долларов США.

Однако на деле оказалось, что со стороны руководства Узбекистана это были лишь ритуальные действия – на просьбу Лукашенко они так и не откликнулись, и БПХО как отдельное предприятие вынуждено было умереть.

Как Лукашенко выставил себя простаком во время последнего визита в Ташкент

Но и это еще не все. Вышеуказанная история явно намекает также на то, что заявления Лукашенко о создании совместных производств во время последнего визита в Ташкент для руководства Узбекистана ничего не значат.

С отмашки политика министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош сообщил, что Беларусь построит в Ташкенте птицефабрику, а в Самарканде — молочный комбинат. Чиновник также заявил, что с готовой продукцией можно выходить на рынки третьих стран.

Очень похоже говорил Лукашенко во время визита в 2018-м.

«Мы очень заинтересованы, чтобы узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном. Но мы не хотим идти туда одни, хотим с вами туда прийти с нашей продукцией. Поэтому, создавая в Узбекистане продукцию, в том числе сложную, машиностроительную, давайте вместе пойдем и поможем афганцам», – заявлял диктатор.

Прошло почти 6 лет и ничего подобного не случилось, но Лукашенко в Ташкенте сделал вид, что забыл о содержании переговоров во время предыдущего визита. В глазах руководства Узбекистана политику сегодня явно не хватает авторитетности, но Лукашенко, по всей видимости, так отчаялся найти замену европейскому рынку для сбыта белорусской продукции, что видит перспективу и надежду там, где ее нет.

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