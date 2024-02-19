«Техника уничтожена, личный состав — добит» 19.02.2024, 10:57

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ВСУ отбили атаку россиян на Запорожском направлении.

Российские войска пытались наступать на Запорожском направлении в ночь на понедельник, 19 февраля. Силы обороны Украины сорвали эту попытку.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

По словам военных, оккупанты хотели штурмовать позиции бойцов, но «все действия врага неудачные».

«Техника уничтожена. Личный состав — добит», — заявили в Сухопутных силах, опубликовав видео нанесения ударов.