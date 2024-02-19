В Украине ликвидировали замкомандира мотострелкового батальона России

В Украине ликвидировали замкомандира мотострелкового батальона России3
- 19.02.2024, 11:20
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Раскрыта его личность.
В Украине уничтожили замкомандира мотострелкового батальона России, раскрыв о нем данные.
По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, речь идет о майоре, который пришел в Украину с войной. Детали о нем военный раскрыл под псевдонимом «Штирлиц» в социальных сетях.
В Украине успешно «демобилизированы»:
Майор Маклаков Игорь заместитель командира мотострелкового батальона;
лейтенант Шендриков Леонид;
Также «Штирлиц» показал, как они выглядят.