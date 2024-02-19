В Украине ликвидировали замкомандира мотострелкового батальона России 3 19.02.2024, 11:20

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Раскрыта его личность.

В Украине уничтожили замкомандира мотострелкового батальона России, раскрыв о нем данные.

По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, речь идет о майоре, который пришел в Украину с войной. Детали о нем военный раскрыл под псевдонимом «Штирлиц» в социальных сетях.

В Украине успешно «демобилизированы»:

Майор Маклаков Игорь заместитель командира мотострелкового батальона;

лейтенант Шендриков Леонид;

Также «Штирлиц» показал, как они выглядят.