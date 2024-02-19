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В Украине ликвидировали замкомандира мотострелкового батальона России

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  • 19.02.2024, 11:20
  • 1,714
В Украине ликвидировали замкомандира мотострелкового батальона России

Раскрыта его личность.

В Украине уничтожили замкомандира мотострелкового батальона России, раскрыв о нем данные.

По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, речь идет о майоре, который пришел в Украину с войной. Детали о нем военный раскрыл под псевдонимом «Штирлиц» в социальных сетях. 

В Украине успешно «демобилизированы»: 

Майор Маклаков Игорь заместитель командира мотострелкового батальона; 

лейтенант Шендриков Леонид

Также «Штирлиц» показал, как они выглядят.

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