В Польше освистали российского посла 19.02.2024, 11:32

1,004

Во время памятного мероприятия в честь советского генерала.

Российский посол в Польше Сергей Андреев в воскресенье, 18 февраля, возложил венок к месту снесенного памятника советскому генералу Ивану Черняховскому в Пенежно в Браневском уезде Варминско-Мазурского воеводства Польши. Это сопровождалось протестом украинцев, освистывавших и кричавших в сторону российской делегации.

Об этом пишет RFM24.

Как сообщается, российский посол принял участие в возложении цветов на месте, где до 2015 года был установлен памятник Ивану Черняховскому, советскому генералу, командующему войсками 3-го Белорусского фронта, погибшему во время Второй мировой войны на территории Польши. В рамках процесса декоммунизации построенный еще в 1970-х гг. памятник советскому генералу был демонтирован. Среди причин называли его неудовлетворительное техническое состояние, а также противоречивую фигуру самого Черняховского: он участвовал в ликвидации структур Вильнюсского округа Армии Краевой, которая являлась вооруженной силой легального правительства Республики Польша в изгнании. Таким образом, как отмечают историки, он способствовал навязыванию Польше коммунистической системы вопреки воле общества и закону.

«Памятник снесли (...), но мы приходим сюда ежегодно в день памяти Черняховского», – сказал Андреев в сопровождении группы поляков из около 20 человек.

Поскольку на месте снесенного памятника стоит крест с табличкой жертвам тоталитаризма, сопровождавшие посла люди принесли портрет Черняховского на мольберте и возложили под него цветы. После церемонии портрет забрали.

На событие пришли также представители украинского меньшинства и поляки из района Пенежно, которые кричали и освистывали митинг. В частности, в сторону Андреева звучали слова: «убийца», «омой руки от крови», «мы не хотим Путина», «не убивайте украинцев», «позор».