Майкл Макфол: Если Путин силен, почему трусливо убил Навального? 2 19.02.2024, 11:55

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Экс-посол США в России призвал Запад ответить на убийство российского оппозиционера помощью Украине в войне.

Как Евросоюз и США лучше всего могут ответить на смерть российского оппозиционера Алексея Навального и почему погибший политик останется в истории, в интервью DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности рассказал посол Соединенных Штатов в России в 2012-2014 годах Майкл Макфол.

- Вы были лично знакомы с Алексеем Навальным. Как можете прокомментировать сообщения о его смерти?

- Прежде всего, я бы переформулировал ваш вопрос: речь не о смерти Навального, а о том, что Путин убил Навального. Думаю, мы так должны говорить об этом. Он пытался убить Навального в 2020-м, когда отравил его. Благодаря Германии, которая спасла его и вылечила, Алексей выжил и бесстрашно вернулся в Россию, чтобы бороться за свободу. Я был с ним на связи, когда он принял это решение.

И с того момента они все это время медленно пытали его - физически и психологически - пока Путин не убил его. Это ужасный день для России, россиян и всех, кто верит в свободу.

- Навальный провел в тюрьме уже несколько лет. Почему это произошло сейчас?

- Вероятно, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Но я знаю, что на Западе существует миф о том, что Путин силен и все в России любят Путина, а люди вроде Навального не имеют большого значения. Но если это так, то почему Путин так боялся Навального и так трусливо убил его?

- По-вашему мнению, как это повлияет на внутриполитическую ситуацию в России?

- В краткосрочной перспективе трудно предсказывать: это тоталитарная диктатура, в которой людей сажают в тюрьму просто за слово «война». Против этого режима трудно протестовать. Но не стоит обманываться: в России много людей - миллиардеров, тех, кто работает на Путина, простых студентов - которые увидев эту новость, подумают: «С этим режимом нельзя мириться». Не могу предсказать, когда это приведет к переменам, но я бы не стал бы ставить против этого.

Юлия Навальная очень трогательно выступила на конференции. Она никуда не исчезнет, она российская патриотка - и пока она на этой Земле, она будет добиваться справедливости для своего мужа. И ее поддержат многие люди.

- Тайминг, когда пришла эта новость, буквально за час до открытия Мюнхенской конференции по безопасности, - это сигнал Западу или совпадение?

- Не знаю, но сигнал, в частности, для Конгресса в моей стране должен быть прозрачным: сейчас мы затягиваем военную помощь для Украины, это подарок Путину. Господин Путин - убийца, только что он казнил своего главного противника. Так почему Конгресс и, в частности, республиканцы в нем блокируют эту помощь? Почему вы на стороне Путина? Если вы хотите сделать что-то, чтобы почтить память Навального, то надо просто отправить эту помощь (Украине. - Ред.). Я знаю, что Навальный хотел бы, чтобы это произошло в память о нем. Не делая этого, мы оказываем услугу Путину.

- Вы считаете, что новость о гибели Навального ускорит выделение помощи Украине?

- Надеюсь. Не понимаю, как на эту борьбу можно смотреть иначе: те, кто борются за свободу, на правильной стороне, а те, кто помогают диктаторам - на неправильной. Украинские военные находятся на поле боя и они сражаются прежде всего, но Алексей Навальный отдал свою жизнь за ту же борьбу.

Мы сидим на 360 млрд долларов путинских денег (речь о замороженных активах Центробанка РФ. - Ред.) - большая часть из них в Европе. Почему мы не можем сейчас отдать эти деньги Украине? Если вы хотите сделать что-то в ответ на эту ужасающую казнь, отправьте эти деньги Украине. Я знаю, что Алексей Навальный хотел бы этого.

- Как вы считаете, каким Алексей Навальный войдет в учебники истории?

- Не знаю. Я хорошо знал Алексея и считал его невероятно смелым человеком. У него были и ошибки, мы не во всем соглашались. Но он был бесстрашным, потому что считал, что Россия может быть свободной. Я уверен, что он останется в истории, независимо от того, приведет ли его борьба к победе или нет.