Смерть Навального больше похожа на умышленное убийство 19.02.2024, 12:01

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Семь фактов, которые свидетельствуют о попытках Кремля скрыть следы преступления.

Пропаганда и официальные власти РФ утверждают, что политик Алексей Навальный умер в колонии«Полярный волк» в ЯНАО по естественным причинам. Telegram-канал «Можем объяснить» нашел по меньшей мере семь нестыковок в этой версии. Они позволяют утверждать, что Навального не просто запытали до смерти, а умышленно убили.

1) Несуществующая причина смерти. Сотрудники колонии сообщили матери Навального, что ее сын умер от «синдрома внезапной смерти», сообщил директор ФБК Иван Жданов. Двое практикующих врачей заявили «МО», что такого понятия в природе не существует. «Есть синдром внезапной детской смерти (СВДС), причину которого установить невозможно. Того диагноза, о котором говорят в колонии, просто нет в международной классификации болезней», — сказал источник «МО». RT утверждает, что у Навального оторвался тромб. Правозащитница Анна Каретникова в ответ заявила, что тромбоэмболия — это «удобный диагноз», которым «можно объяснить все».

2) Вранье об обстоятельствах гибели. УФСИН по ЯНАО утверждает, что Навальный умер 16 февраля. Но сразу несколько источников утверждают, что некий «кипеж» начался в колонии еще 15 февраля. Один из заключенных сообщил «Новой газете», что в тот день осужденных «заперли по баракам», а на территорию колонии заезжали «какие-то машины». Такая же информация есть у правозащитницы Ольги Романовой. РИА и ТАСС также первоначально сообщили, что Навальный умер 15 февраля, но затем исправили сообщения.

3) Пропажа тела Навального. До сих пор неизвестно местонахождение тела политика. В ИК-3 маме Навального сказали, что тело находится в Салехарде и что его забрали следователи СК для «проведения исследований». Но в морге и бюро судебно-медицинской экспертизы заверили, что тела у них нет. Главный патологоанатом окружной больницы Салехарда вообще отказался отвечать, где сейчас тело Навального. Маму и адвоката отказываются пускать в морг, где предположительно находится его тело.

4) Целенаправленное преследование адвокатов. Против сразу пяти защитников оппозиционера были возбуждены уголовные дела по статье об «экстремизме». Трое из них находятся под стражей, двое арестованы заочно. Перед убийством Навального изолировали не только от общественности, но и от его собственных адвокатов.

5) Изоляция Навального и его отправка в пыточную колонию. ИК-3 «Полярный волк» считается пыточной. «Лупят со всей силы по голове, шее, спине, куда придется. Увернуться невозможно, живой коридор из охранников плотный, и все молотят», — говорил один из бывших заключенных. Соратники политика и журналистка Евгения Альбац утверждают, что после отправки Навального в ИК-3 письма от него стали приходить гораздо реже (в этой колонии нет системы «ФСИН-письмо»). Это свидетельствует, что Навального умышленно изолировали от общественности.

6) Фигура возможного исполнителя убийства — начальника колонии. Как выяснил «МО», руководитель ИК-3 Вадим Калинин привлекался к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, но был амнистирован. Он занимался бизнесом и никогда не работал в системе ФСИН, но в 2021 внезапно был назначен начальником колонии «Полярный волк». Юристы сказали «МО», что начальников колоний назначает руководитель регионального УФСИН, но их в свою очередь утверждает президент РФ. После публикации «МО» Калинин уже два дня не заходит в Телеграм и не отвечает на звонки.

7) Отказ расследовать отравление

«Если бы хотели отравить — довели бы дело до конца», — говорил российский диктатор на брифинге в 2020 году. Факт отравления Навального был подтвержден правительством Германии, а также Организацией по запрещению химического оружия. Но СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту покушения на убийство политика.