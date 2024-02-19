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Белорусские банки массово вводят очередные новшества

  • 19.02.2024, 12:04
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Белорусские банки массово вводят очередные новшества

В одних случаях клиенты получат бонусы, а в других — придется раскошелиться.

Банки вводят новшества по карточкам, пишет zerkalo.io. К примеру, «Беларусбанк» для некоторых клиентов ввел автоматическое продление срока действия «пластика» «Магнит», а «Паритетбанк» приостановил прием карточек Visa в сервисе «ЕРИП без границ», через который можно оплатить товары и услуги картами иностранными картами.

«Беларусбанк» предложил клиентам автоматически продлить действие карточек рассрочки «Магнит» до мая 2025 года. Речь о «пластике», «годность» которых заканчивается с февраля по май нынешнего года. «Клиенты смогут ими пользоваться до мая 2025 года включительно без перевыпуска, — уточняет финучреждение. — Для этого достаточно активировать карточку после истечения ее срока действия — снять наличные, просмотреть баланс по карточке, оплатить что-либо карточкой (контактным способом), подтвердив эту покупку пин-кодом, или сгенерировать пии-код в Интернет-банкинге, M-банкинге».

«Паритетбанк» приостановил прием карточек Visa в сервисе «ЕРИП без границ». Напомним, его запустили в ноябре 2023 года. Этот сервис позволяет совершать оплату товаров и услуг в ЕРИП карточками зарубежных банков.

«БНБ-Банк» 16 февраля возобновил для клиентов-физлиц выпуск личных и зарплатный карточек Visa Classic. Также это финучреждение сделала единым размер платы за выпуск и замену карточек Visa и Masterсard по программам Gold, Instant Gold, «SMArt Gold Партнер» и «Карта учредителя». К примеру, при оформлении «пластика» в офисе «БНБ-Банка» нужно будет заплатить 59 рублей.

Еще одно новшество от «БНБ-Банка», которое заработало с 16 февраля, — повышение комиссии за выпуск за пределами Беларуси основной или дополнительной карточки Visa Classic при ее утере — с 275 до 300 долларов.

С 15 февраля «БНБ-Банк» также внес изменение по конвертации по операциям в китайских юанях с использованием карточек Visa и Mastercard этого финучреждения.

«Альфа-Банк» с 16 февраля прекратил выпуск и перевыпуск карты Alfa Cyber. Тем «пластиком», который сейчас находится на руках у клиентов, можно будет пользоваться до истечения срока действия. Но при этом будут недоступны бонусные предложения компаний-партнеров. «Альфа-Банк» также обновил бонусную программу по картам в «пакетах решений» (это тарифные планы с определенным набором услуг) — добавились новые организации-партнеры, при оплате товаров и услуг у которых можно получить «плюшки».

«Сбер Банк» с 1 марта повысит комиссию за SMS-оповещение по «СберКарте» до двух рублей в месяц (сейчас она составляет 1 рубль). Новый тариф будет применяться с апреля.

«РРБ-Банк» с 19 февраля повысил стоимость выпуска и обслуживания некоторых карточек. 

«Банк ВТБ» с 19 февраля внес уточнения по тарифам за операции физлиц по картам. Они касаются условий активации услуги «лучший курс» и бесплатного обслуживания счета.

У «МТБанк» до 29 февраля действует акция по картам «Халва». Те, кто оформит этот «пластик», получит бесплатное обслуживание на 5 лет. 

«БТА Банк» до 31 марта будет начислять повышенный money-back в 2% по картам «Cashyou», если ими оплачивать женские аксессуары, часы, ювелирные и серебряные изделия, сувениры. «Money-back начисляется автоматически и не требует дополнительных действий со стороны клиента», — уточняет финучреждение.

Клиенты «Белинвестбанка» до 27 февраля могут получить дополнительный money-back в 5% при оплате карточкой «Финансовые витамины» через приложение «Белкарт Pay».

У «Технобанка» появились новые партнеры по карте «ЗОЖ».

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