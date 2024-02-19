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В доме за сценой «Славянского базара» в Витебске продается необычная квартира

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  • 19.02.2024, 12:17
В доме за сценой «Славянского базара» в Витебске продается необычная квартира

Как она выглядит и сколько стоит.

Этот четырехэтажный дом находится прямо возле Витебского облисполкома, а его окна выходят на летний амфитеатр, где проходит «Славянский базар». И сейчас в этом доме на Realt продается интересная квартира.

Дом, о котором идет речь, находится на улице Гоголя, 10. Построен он в 1967 году. Вот расположение дома на карте:

Но заметить его не так легко, ведь он находится в тихом уголке прямо возле облисполкома и скрыт за деревьями.

Но зато если посмотреть не на дом, а от него, то открывается уникальный вид — на летний амфитеатр (правда, сзади) и на исторический центр города.

И в этом доме на Realt продается интересная двухкомнатная квартира на первом этаже.

Площадь — 45,5 квадратного метра. Гостиная тут совмещена с кухней. Выглядит это так:

Спальня сделана в той же стилистике. Санузел — совмещенный.

В квартире сделаны теплые полы, есть фильтр очистки воды. Есть мини-камин. Стены дома — утеплены.

За эту квартиру просят 52 тысячи долларов. Метр выходит по 1143 доллара.

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