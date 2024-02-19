Украинские партизаны зафиксировали прибытие боевиков «Вагнера» в Крым 19.02.2024, 12:26

Логистическим центром оккупантов стал Джанкой.

Украинские партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Группировка направляется в оккупированный украинский город из разных отдаленных регионов РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал партизанского движения «АТЕШ».

Также сообщается, что партизаны заметили среди прибывших маркировку «Вагнера».

«Обнаружены военные из подразделения боевых медиков «Друид», 80 отдельной арктической бригады, военных автомобилей из Архангельской области и представителей республики Коми», - отмечает крымское движение сопротивления.

Как подчеркивают партизаны, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.

«Благо наши агенты продолжают работать, в результате чего у нас уже ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди!», - заверили в «АТЕШ».