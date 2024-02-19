Машинист электрички «в кабине поезда оскорбил Лукашенко» 19.02.2024, 12:30

После оглашения приговора мужчину освободили в зале суда.

В суде Столбцовского района осудили Дениса Носова по ч. 1 ст. 368 (оскорбление Лукашенко). Судья Татьяна Семенкевич назначила Денису два года ограничения свободы («химии»).

Жителя поселка Новый Свержень обвинили в том, что он, находясь на рабочем месте в кабине пригородной электрички, написал в под публикацией в телеграм-канале комментарий в сторону Лукашенко, который суд счел оскорбительным, пишет «Вясна».

Во время процесса опросили свидетеля, помощника машиниста, который сообщил, что Денис Носов не сообщал ему о написанном комментарии.

После оглашения приговора мужчину освободили в зале суда. У него изъяли телефон «как средство совершения преступления».

Денис Семенкевич имеет средне-специальное образование и работает машинистом электропоезда региональных линий в Минске.