В Беларуси начали вымогать деньги за «разблокировку» iPhone 1 19.02.2024, 12:48

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Мошенники придумали новую схему.

Мошенники придумали новую схему вымогательства: под видом помощи близкому родственнику со входом в аккаунт Apple, заставляют жертву авторизовать на iPhone чужой аккаунт, а затем блокируют устройство. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

«От моего имени моей жене пришло сообщение о том, что мой iPhone потерялся и она должна войти в мою учетную запись iCloud, чтобы помочь его найти. Как только она ввела присланные цифры, телефон заблокировался, и вскоре потребовали заплатить деньги за восстановление доступа. Но я не терял телефон и не отправлял сообщений! Что нам делать?» – обратился к источнику житель Минска.

Это один из актуальных способов мошенничества. Преступники сначала взламывают чужой мессенджер и от имени пользователя просят друзей войти в «левый» аккаунт iCloud.

Обычно они используют такие предлоги, как «телефон потерялся, его нужно заблокировать» или «купил дорогое приложение, зайди в мой аккаунт и скачай его себе». Если собеседник соглашается и входит в аккаунт, злоумышленники сразу же блокируют гаджет, который только что был привязан к учетной записи.

Такая функция – штатная для Apple, пользователь может сам, через доверенное устройство, заблокировать свой iPhone в случае пропажи. Этим и пользуются мошенники, только доступ к iPhone предлагают вернуть за деньги.

Это мошенническая схема, а значит, не стоит переводить деньги злоумышленникам. Преступники не будут заниматься разблокировкой вашего смартфона и могут потребовать еще большую сумму.

Чтобы избежать «облачных» уловок мошенников, не входите со своего телефона в чужие аккаунты iCloud ни при каких обстоятельствах. Само собой, вводить данные своего аккаунта на сомнительных сайтах тоже не стоит. Кроме того, не рекомендуется использовать так называемые общие аккаунты из приложений iPhone, владелец которого может заблокировать любого пользователя этого ID.