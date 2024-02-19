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CNN: В Республиканской партии действует «путинское крыло»

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  • 19.02.2024, 12:57
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CNN: В Республиканской партии действует «путинское крыло»

Байден и Трамп противоположно отреагировали на смерть Алексея Навального.

Бывшая представительница республиканцев Лиз Чейни в воскресенье, 18 февраля, предупредила о существовании «путинского крыла» в Республиканской партии.

Об этом сообщает CNN.

Она озвучила эту информацию после того, как экс-президент Дональд Трамп отреагировал на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни диктатора Владимира Путина.

«Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома», – сказала Чейни в интервью Джейку Тапперу на CNN в программе «О положении в стране».

Издание отмечает, что президент США Джо Байден и Дональд Трамп противоположно отреагировали на смерть заключенного российского оппозиционера.

Байден в своих комментариях в Белом доме, после объявления о смерти Навального, решительно возложил вину на «Путина и его головорезов».

«Не делайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть», – сказал Байден.

В то же время Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в заметке, которую его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

«Когда вы думаете о Дональде Трампе, который, например, обещает возмездие, за то, что Владимир Путин сделал с Навальным, – это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права», – сказала Чейни.

Ранее в этом месяце бывший президент также заявил, что поощрял бы Россию делать «все, что она захочет» с любой страной-членом НАТО, которая не придерживается рекомендаций по расходам, и не предлагал бы такой стране защиту США – позиция, которая, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, «подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску».

«Он фактически дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут соблюдать свои обязательства перед НАТО», – сказала Чейни. Она назвала комментарии Трампа «опасными» и сказала, что они демонстрируют «полное непонимание роли Америки в мире».

Чейни также заявила, что еще не решила, будет ли баллотироваться в президенты, как третья сторона, но заверила, что сделает «все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа».

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