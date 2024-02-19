Наталья Радина: Смерть Навального стала сигналом для Лукашенко 6 19.02.2024, 13:03

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Реакция Запада должна быть сокрушительной.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что смерть главного оппонента Путина Алексея Навального может развязать руки Лукашенко. В программе «Тыдзень» на телеканале «Белсат» белорусская журналистка призвала Запад к немедленной реакции:

— 1418 политзаключенных в Беларуси только по данным правозащитного центра «Весна». Витольд Ашурок, Алесь Пушкин, Николай Климович, Вадим Храсько — это те, кто погибли в лукашенковских тюрьмах. Смерть Навального, что это? Какой это сигнал для нас, белорусов?

— Это очень опасный сигнал. Режим Лукашенко уже убивал политзаключенных. И не четверо политзаключенных погибли в белорусских тюрьмах, а шестеро. Потому что еще двое — Дмитрий Дудойть из Могилева и Дмитрий Сорокин из Лиды — покончили с собой. Поэтому только шесть политзаключенных, погибших в тюрьмах, о которых мы знаем.

На самом деле политзаключенных в Беларуси сегодня значительно больше, чем знают журналисты и правозащитники. Это тысячи людей. И поэтому мы не можем даже сказать, сколько людей погибло в тюрьмах, если мы не знаем все фамилии. Это на самом деле страшная ситуация. И я не могу сказать, кто у кого сегодня учится: Лукашенко у Путина или Путин у Лукашенко. Потому что в Беларуси убивают политзаключенных на протяжении нескольких лет, а Запад никак не реагирует. И вот сегодня, когда убили Навального в российской тюрьме, — это сигнал для Лукашенко, что можно и дальше убивать политзаключенных, что можно убивать лидеров. Если сейчас не будет сильного, сокрушительного ответа на убийство Навального со стороны Запада, боюсь, что это станет сигналом.

— А он будет?

— Я надеюсь. И это также наша работа призывать Запад сделать эти шаги. Что это должно быть? На мой взгляд, должны быть сильные экономические санкции против России, которые надо вводить немедленно. Надо закрывать все лазейки, все возможности для режимов Путина и Лукашенко обходить санкции. Мы знаем, что они обходятся, и обходятся массово, а страны, которые помогают этим режимам сегодня, не несут никакой ответственности.

Также нужно помогать Украине. Это следует делать немедленно, потому что режим Путина не должен выиграть в войне. Но если этой помощи не будет, то мы видим, что происходит сегодня на фронте. Возможны самые тяжелые последствия.

— У нас больше года нет никакой информации о Николае Статкевиче, о Марие Колесниковой, с апреля — о Викторе Бабарико, нет известей об Алесе Беляцком, о Максиме Знаке, о Дмитрие Дашкевиче и других политических заключенных. Что можно в этой ситуации сделать? Не опускаются ли руки, Наталья?

— Нет, руки не опускаются и не должны опускаться ни у кого, потому что ситуация с Навальным, убийство самого известного политзаключенного в России, показывает, что люди в тюрьме беззащитны. Люди в тюрьмах нуждаются в солидарности всего мира. Если мы забываем про этих людей, если мир не требует их освобождения, их можно убивать.

И поэтому сегодня как можно больше надо обращать внимание на судьбы наших политзаключенных. Мы ничего не знаем больше года о людях, о которых вы говорили. Самая тяжелая ситуация, на мой взгляд, с Николаем Статкевичем, потому что из них он самый старший, ему 67 лет, он четыре раза болел ковидом, у него больное сердце.

Рыгор Костусев с онкологией. Мы не знаем, сколько эти люди еще смогут прожить в тюрьме.

Посмотрите, сейчас очень много информации, что Навального отравили. Это также возможно. Для меня это значит, что можно отравить и Сергея Тихановского, и Виктора Бабарико, и Алеся Беляцкого, и Марию Колесникову. И поэтому необходимо проводить акции протеста за границей, требовать от Запада принять меры против этого режима, который убивает людей. Нельзя просто делегировать каких-то оппозиционеров ездить на Запад и говорить про это. Мы должны это сами делать. Надо выходить на акции протеста к парламентам, к правительствам западных стран, в которых мы находимся, настоятельно требовать введения сильных санкций, настоятельно требовать, чтобы эти режимы несли ответственность за то, что убивают людей. Мы можем это сделать.

— Можем, но делаем ли? Потому что когда я смотрю на акции, которые проходят в поддержку политзаключенных, мягко говоря, они не самые массовые, временами приходит несколько человек.

— К сожалению, такое состояние сегодня в белорусском обществе, в том числе — за границей. И я считаю, что это ошибка. Люди, которые выехали, все-таки находятся в безопасности, надо находить время на то, чтобы бороться за людей, которые сегодня страдают в Беларуси. Это наш человеческий и гражданский долг.

— Если этого не сделать, эти люди (про это надо говорить громко и открыто) могут быть просто убиты за решеткой.

— Конечно. Думаю, что многие россияне после того, как узнали, что убили Навального, поняли, что это и их вина, что они сделали недостаточно для того, чтобы защитить этого человека. И чтобы не было этой вины на каждом из нас, мы должны делать все возможное для того, чтобы о наших политзаключенных знал мир. Надо бороться за этих людей и за их жизни.