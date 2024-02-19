Минобороны РФ: Главаря «ЛНР» Пасечника отравили фенольными соединениями 19.02.2024, 13:20

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Леонид Пасечник

А предателя Украины Сальдо — рицином.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. В Минобороны считают, что за отравлением якобы стоят ВСУ.

Также в ведомстве рассказали подробности отравления предателям Украины, гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года.

«Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин», — сообщил Кириллов.