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Минобороны РФ: Главаря «ЛНР» Пасечника отравили фенольными соединениями

  • 19.02.2024, 13:20
  • 3,018
Минобороны РФ: Главаря «ЛНР» Пасечника отравили фенольными соединениями
Леонид Пасечник

А предателя Украины Сальдо — рицином.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. В Минобороны считают, что за отравлением якобы стоят ВСУ.

Также в ведомстве рассказали подробности отравления предателям Украины, гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года.

«Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин», — сообщил Кириллов.

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