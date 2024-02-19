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Белорусы стали жаловаться на отмену автобусных рейсов из Вильнюса в Минск

  • 19.02.2024, 13:23
  • 1,586
Белорусы стали жаловаться на отмену автобусных рейсов из Вильнюса в Минск

Что происходит?

Белорусы, планировавшие поездку в соседнюю Литву, на этой неделе столкнулись с проблемой: перевозчики начали отменять международные рейсы из Вильнюса в Минск.

В частности, перевозчик Expressbus отменил свой ночной рейс из Вильнюса в Минск, запланированный на следующее воскресенье, 25 февраля. Скриншотом информационного смс-сообщения, которую выслал своим несостоявшимся клиентам перевозчик, поделился читатель портала Tochka.by.

Отмену маршрутки перевозчик объяснил «техническими причинами», пообещав вернуть деньги в полном объёме. В чём именно заключалась «техническая причина», перевозчик не уточнил.

Впрочем, о полной отмене автобусного сообщения между Минском и Вильнюсом пока не идёт: на официальном сайте Expressbus по-прежнему идёт бронирование и заказ стандартных туров в столицу соседнего государства и трансфер до Вильнюсского аэропорта. Впрочем, есть на сайте уточнение: в настоящее время временно не осуществляются двухдневные шоп-туры в Вильнюс (причину компания также не указала).

О возможных проблемах для белорусских перевозчиков в ближайшем будущем стало известно в начале февраля. Тогда руководитель литовского Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил об ужесточении контроля за перевозчиками. По его словам, нелегальные водители, перевозящие пассажиров в Беларусь и из Беларуси в Литву, могут лишиться виз.

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