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Боррель анонсировал санкции против Кремля за смерть Навального

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  • 19.02.2024, 13:26
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Боррель анонсировал санкции против Кремля за смерть Навального
Жозеп Боррель

Пакет может быть назван именем оппозиционного российского политика.

Страны-члены ЕС предложат ввести санкции против Кремля за смерть Алексея Навального, умершего в российской тюрьме. Пакет может быть назван именем оппозиционного российского политика.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

«Страны-члены ЕС обязательно предложат санкции против виновных», - сказал Боррель

При этом он отметил, что самую большую ответственность несет Владимир Путин.

«Но мы можем пойти ниже и покрыть (ограничениями) пенитенциарную систему России. Однако не будем забывать, кто на самом деле несет ответственность за смерть Навального», - заявил Боррель журналистам.

Он также озвучил предложение назвать систему санкций ЕС за нарушения прав человека именем Навального. «Чтобы его имя навсегда запечатлелось в работе ЕС по защите прав человека», - добавил он.

Боррель заявил, что Европейский Союз должен продолжать оказывать поддержку Украине. «Мы должны послать сигнал поддержки российской оппозиции. Поэтому на обоих фронтах, политическом и военном, мы должны продолжать поддерживать и Украину, и российский народ, который хочет жить свободно», - подчеркнул Боррель.

Министры иностранных дел ЕС встретятся сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить, среди прочего: военную поддержка Украины и проект 13-го пакета санкций ЕС против России.

На выходных Боррель объявил, что во встрече примет участие Юлия Навальная, вдова Навального, умершего 16 февраля в лагере на Крайнем Севере России.

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