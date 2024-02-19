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Лукашенко — Додику: Вы приехали к друзьям

  • 19.02.2024, 13:31
Лукашенко — Додику: Вы приехали к друзьям

К диктатору приехал скандальный глава сербов из Боснии и Герцеговины.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик встретился в Минске с Лукашенко.

«Вы приехали к друзьям», — сказал Лукашенко скандальному политику.

Милорад Додик, имеющий связи с Россией, угрожает отделением Республики Сербской от Боснии и Герцеговины

5 февраля суд в Сараево начал рассмотрение по существу дела против Додика, зачитав ему обвинения в невыполнении распоряжений Высокого представителя Кристиана Шмидта.

Если его признают виновным на процессе, ему может грозить до 5  лет тюремного заключения, а также запрет заниматься политикой.

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