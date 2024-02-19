Лукашенко — Додику: Вы приехали к друзьям
- 19.02.2024, 13:31
К диктатору приехал скандальный глава сербов из Боснии и Герцеговины.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик встретился в Минске с Лукашенко.
«Вы приехали к друзьям», — сказал Лукашенко скандальному политику.
Милорад Додик, имеющий связи с Россией, угрожает отделением Республики Сербской от Боснии и Герцеговины
5 февраля суд в Сараево начал рассмотрение по существу дела против Додика, зачитав ему обвинения в невыполнении распоряжений Высокого представителя Кристиана Шмидта.
Если его признают виновным на процессе, ему может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также запрет заниматься политикой.