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Украинские националисты будут охотиться на Путина

12
  • Дмитро Ярош
  • 19.02.2024, 13:39
  • 7,024
Украинские националисты будут охотиться на Путина
Дмитро Ярош

Цель будет поражена.

Мысль:

Если российского диктатора и военного преступника Путина не ликвидировать усилиями мирового сообщества в 2024 году, то он начнет третью мировую войну в ближайшее время…

Утверждение:

Украинские националисты будут принимать непосредственное участие в этой важной для человеческой цивилизации охоте на опасную кремлевскую моль…

С Божьей помощью, цель будет поражена.

Дмитро Ярош, «Фейсбук»

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