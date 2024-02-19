Украинские националисты будут охотиться на Путина 12 Дмитро Ярош

19.02.2024, 13:39

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Дмитро Ярош

Цель будет поражена.

Мысль:

Если российского диктатора и военного преступника Путина не ликвидировать усилиями мирового сообщества в 2024 году, то он начнет третью мировую войну в ближайшее время…

Утверждение:

Украинские националисты будут принимать непосредственное участие в этой важной для человеческой цивилизации охоте на опасную кремлевскую моль…

С Божьей помощью, цель будет поражена.

Дмитро Ярош, «Фейсбук»