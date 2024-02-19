Украинские националисты будут охотиться на Путина

Украинские националисты будут охотиться на Путина12
- Дмитро Ярош
- 19.02.2024, 13:39
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Цель будет поражена.
Мысль:
Если российского диктатора и военного преступника Путина не ликвидировать усилиями мирового сообщества в 2024 году, то он начнет третью мировую войну в ближайшее время…
Утверждение:
Украинские националисты будут принимать непосредственное участие в этой важной для человеческой цивилизации охоте на опасную кремлевскую моль…
С Божьей помощью, цель будет поражена.
Дмитро Ярош, «Фейсбук»