Стало известно, кто представит Польшу на «Евровидении» 19.02.2024, 13:53

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В отборе принимал участие и белорус Pan Savyan.

Белорусский стендап-комик Дмитрий Савьян, который ранее подал заявку на участие в предварительном отборе на «Евровидение» от Польши, не прошел его. Победительницей стала певица Luna. Как пишет zerkalo.io, об этом сообщается на официальном YouTube-канале песенного конкурса Eurovision.

Дмитрий Савьян. Фото: Facebook / Pan Savyan

Клип исполнительницы появился там 19 февраля. «Luna представит Польшу на конкурсе песни „Евровидение“ в Мальмё со своей песней The Tower», — говорится в комментарии к видео.

Отметим, что представителя Польши на «Евровидении» во время местного отбора выбирало жюри из пяти человек.

Певица Luna представит Польшу на «Евровидении». Фото: скриншот видео YouTube / Eurovision Song Contest

Напомним, что белорус выступал на польском отборе на «Евровидение» под псевдонимом Pan Savyan. Он представил композицию W Kolorku Amaretto, с которой выступал на новогоднем концерте на польском радио RMF FM.

Актер рассказывал, что придумал песню, случайно услышав разговор двух женщин, одна из которых рассказывала, что купила кофту цвета амаретто. Это навеяло ему что-то из 1970-х и показалось очень поэтичным. Добавим, что Польша еще ни разу не побеждала на этом песенном конкурсе. В прошлом году она заняла 19-е место из 26.