Россиян захотели пересадить на автомобили из Уганды 7 19.02.2024, 13:55

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И Индии.

В России вслед за китайскими автомобилями, которые уже заняли половину рынка, могут появиться машины из Африки и Индии. Уганда заинтересована в выходе на российский авторынок, заявил «Известиям» зампред правящей партии страны Марваха Парминдер Катонголе Сингх.

По его словам, это была бы прекрасная возможность для Уганды установить партнерские отношения с Россией. До этого посол республики в РФ Мозес Кизиге обращал внимание, что страна считается лидером африканского континента по производству автомобилей. Разработкой и выпуском машин в Уганде занимается госкомпания Kiira Motors Corporation.

Как отметил Кизиге, страна открыта к сотрудничеству с автоконцернами России. Выход на российский рынок африканских авто может состояться в 2024 году. «Возможности всегда есть. Но в конкретных сроках я пока не уверен», — сказал посол Уганды в РФ.

Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте могут и автоконцерны из Индии, говорит президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «Здесь перспективной моделью для продажи в РФ можно считать кроссоверы от Tata Motors», — подчеркнул Катырин.

На данный момент информации о том, собираются ли индийские производители продавать автомобили на российском рынке, нет. Но в сотрудничестве с Россией заинтересованы индийские компании, производящие все виды автозапчастей, сказал «Известиям» источник в правительстве страны.

Пока же на российском авторынке доминируют китайские марки Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton, Omoda, Chery, Geely, Haval, JAC и FAW. Они более высокотехнологичные, нежели машины из Индии и Африки, отмечают эксперты.