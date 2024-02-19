Бандиту из ГУБОПиК, стрелявшего в подростков, присвоили генеральское звание 8 19.02.2024, 13:59

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Такое решение принял Лукашенко.

О присвоении звания генерал-майора милиции полковнику милиции Андрею Паршину сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал. Паршин стал широко известным тем, что стрелял в подростков во дворе.

Паршин с 2021 по 2022 год руководил ГУБОПиком, после чего был переведен в Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

В 2023 году он стал фигурантом скандала, когда в престижном минском микрорайоне «Каскад» возле своего дома пытался разогнать группу детей и подростков (младшему в компании было 11 лет), но получил отпор от 16-летнего парня.

Сначала, как утверждалось, Паршин ударил подростка, а после выстрелил в него из пистолета, ранив в ногу. Никакой ответственности за это силовик не понес.