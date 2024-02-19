Массовое уничтожение российских самолетов: эксперт объяснил причины успеха ВСУ 1 19.02.2024, 14:05

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За два дня РФ потеряла шесть самолетов.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал массовое сбивание российских самолетов на фронте.

«Не так много у них этих самолетов – выпущено их около 140 единиц. Это самая современная машина, которая у них есть в этой категории и она довольно дошкольная, ведь может брать на борт до 6 управляемых авиационных бомб, особенно в калибре 500 кг. Они смогли интегрировать этот универсальный модуль к ним. И теперь на расстоянии от 40 до 70 километров могут сбрасывать это серьезное для нас оружие», – сказал Черник.

Он также добавил, что на днях в Авдеевке зафиксировали наибольшее количество применения этих бомб. За сутки враг сбросил 150 единиц на украинские позиции.

«Но оказывается, что вундервафе не существует и у нас уже есть силы, средства, интеллект и мотивация, как с этим бороться. Ведь надо драться с носителем – сбить бомбу практически невозможно», – сказал Черник.