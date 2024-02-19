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Тут даже Додик сгодится

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  • 19.02.2024, 14:14
  • 2,488
Тут даже Додик сгодится

Лукашенко уже не приходится выбирать.

Встреча с Милорадом Додиком — одна из немногих более-менее международных встреч, которую сейчас может себе позволить Лукашенко на европейском направлении (есть еще Венгрия и Словакия, но и там возможности ограничены), пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

По сути, Лукашенко продолжает общаться на уровне регионов. Ведь Сербская Республика Боснии и Герцеговины – это даже не Сербия, с которой начинаются проблемы во взаимопонимании. Европейские устремления несовместимы с дружбой с диктаторами.

Остаются вот такие регионалы на излете политической карьеры. Но Лукашенко уже не приходится выбирать. Нужно что-то, чтобы доказывать самому себе и ближайшему окружению, что изоляция не такая уж плотная. Тут даже Додик сгодится.

Но еще важнее искать пути обхода санкций. Государства в Европе, но не в Европейском союзе с этой точки зрения очень привлекательны. Турция и ОАЭ становятся все менее надежным хабом. Сербия также все активнее следует в русле общеевропейской политики. Нужно искать хоть каких-нибудь посредников.

Босния и Герцеговина, точнее ее часть, может помочь. Хотя и ненадолго. Страна маленькая, импорт и экспорт прозрачны, и их структура не сильно меняется. Поэтому внезапный рост поставок калийных или иных удобрений, древесины или металлопродукции будет вызывать вопросы.

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