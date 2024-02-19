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Спецназ «Азова» совершил рейд в тыл врага

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  • 19.02.2024, 14:13
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Спецназ «Азова» совершил рейд в тыл врага

Опубликованы уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою.

Бойцы Национальной гвардии Украины провели рискованную операцию по зачистке российских позиций прямо в тылу врага. Во время рейда был уничтожен ряд оккупантов.

Боевую работу провела группа разведки 12-й бригады спецназа «Азов». Уникальные кадры этой операции показал в своем Telegram-канале командующий НГУ Александр Пивненко, сообщает obozrevatel.com.

Он отметил, что украинские разведчики совершили рейд в тыл российских военных. Во время него между нацгвардейцами и оккупантами завязался ближний бой. Все происходило в темное время суток.

На кадрах видно, что захватчики прятались в блиндажах среди заснеженной посадки. Некоторые из них пытались сопротивляться, открывая ответный огонь.

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