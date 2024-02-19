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Украинские десантники точными ударами уничтожили базу оккупантов

  • 19.02.2024, 14:35
  • 2,174
Украинские десантники точными ударами уничтожили базу оккупантов

Ликвидировано около десятка россиян.

Украинские егеря-десантники недавно уничтожили военную базу оккупантов. Защитники несколькими точными ударами превратили в пепел вражескую технику, а также нанесли врагу потери в живой силе.

Видео последствий удачной охоты егерей опубликовали в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, сообщает obozrevatel.com.

В частности, с помощью пяти точных ударов воины устранили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, состав дронов, повредили несколько автомобилей и ликвидировали около десятка оккупантов.

По вражеской военной базе успешно отработали артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

Так, под мостом, который служил российским оккупантам за хранилище, бесславно погибли около десятка из них, а еще пятеро получили ранения. Удар был столь мощным, что о нем рассказывали в русских пабликах в течение нескольких дней.

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