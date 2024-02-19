Глава МИД Литвы: Россия может внезапно напасть на НАТО 4 19.02.2024, 14:46

2,424

Кремль может мобилизовать еще 400 тысяч военных.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО.

Об этом литовский министр заявил в интервью ZDF.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому», – сказал он.

По словам главы литовского МИД, Запад не должен ждать «второго Перл-Харбора».

«Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна будет фактически атакована Россией – на юге, севере, востоке и западе. Потому что у России есть такая возможность. Вся наша безопасность взаимосвязана – если Литва в опасности, то и другие части Европы также. Мы должны защищаться вместе», – подчеркнул Ландсбергис.

В связи с подобными угрозами он настоятельно призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, которая подверглась нападению со стороны России, и, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.

«Украина нуждается в Taurus по стратегическим причинам, чтобы получить преимущество над Россией. Так, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы предоставить Украине», – добавил он.