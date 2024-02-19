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Щуки неделю «полоскались» в ванной рыбака в Ивацевичах и накрутили 40 кубов воды

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  • 19.02.2024, 14:53
  • 3,448
Щуки неделю «полоскались» в ванной рыбака в Ивацевичах и накрутили 40 кубов воды

Супруга не одобрила.

Заядлый любитель рыбалки из Ивацевичей поселил свой улов в ванной в квартире на семь суток, в итоге счет за воду удивил его супругу. Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok, пишет zerkalo.io.

На кадрах его жена показывает «жировку» и рассказывает, что вместо обычных пяти кубов они из-за щук израсходовали 40, при том, что сама она не могла мыться дома, пока в ванной жили рыбы, а ходила к соседям.

Подписчики рыбака в комментариях усомнились в том, что такое возможно, и отметили, что даже для такого «аквариума» 40 кубов — это слишком много. Они также посоветовали поменять счетчики.

«Не представляю, что надо делать в квартире, чтоб в месяц 40 ушло. Мы в засуху огород поливаем, душ, баня, быт, небольшой бассейн и то меньше уходит», «40 тонн воды — это не реально, объем ванны посчитай», «Вызовите специалиста, возможно, дело в счетчике, а с рыбой просто так совпало. У дочки раз так вылезло, каждый месяц более 25 кубов, а она просто не знала, что на семью из 3 это очень много, пока не сказала мне, вызвали, оказалось, счетчик, поменяли, теперь 7−8 максимум», — поделились мнениями пользователи.

Добавим, что рыболов превратил свое противостояние с супругой в настоящий сериал, за которым его подписчики следят с января, когда он начал публиковать ролики о том, как жена мстит ему за его хобби, но он не останавливается. К слову, в последнем видео супруга рыболова пообещала ему, что больше рыбы в их доме не будет.

@gulevich4 #рыба #рыбалка #зима #карп#жерлицы #щука #хобби ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

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