Мерием Герасименко: Моего парня избивали до состояния коматоза 1 19.02.2024, 15:12

2,762

Бывшая политзаключенная дала свое первое интервью.

Бывшая политзаключенная Мерием Герасименко, которая была осуждена за исполнение песни Океана Ельзи «Обійми» в августе 2022 года на Зыбицкой в Минске, дала свое первое интервью после освобождения и эвакуации из Беларуси.

В интервью «Ночь с Чалым» девушка рассказала, что внимание силовиков привлекла еще в 2020 году, когда выпустила песню «Не забудем, не простим» после убийства Романа Бондаренко. После доноса Мерием вызывали на допрос, запретили выезжать из Беларуси на две недели, но уголовное дело так и не завели, а песню не признали экстремисткой.

— Были талмуды экспертиз. Я тогда смеялась, потому что на самом деле как автор я даже не закладывала тех смыслов, которые эксперты там увидели, — говорит Мерием.

Задержали певицу после того, как она исполнила песню Океана Ельзи «Обійми» на террасе бара «Банки-бутылки» в августе 2022 года, куда пришло около полутора тысяч людей.

По словам девушки, перед исполнением песни она сказала слушателям, что «не будет говорить лишнего» и споет для тех, кому сейчас плохо, чтобы поддержать их. Но во время исполнения, когда рядом столько людей, она сказала «споем для Украины».

На следующий день Мерием позвонили, сказали, что она проходит свидетелем по уголовному делу. Девушка, имея юридическое образование, позвонила своему знакомому, чтобы он ее пробил по базе. Так она узнала, что находится в уголовном розыске, собрала вещи и уехала из дома, куда позже ворвались силовики и выломали с корнями дверь.

Позже девушку все же задержали.

— После первого задержания меня отпустили: начальник РУВД подписал подписку о невыезде, сказал, что в понедельник у меня суд.

Я вернулась домой, у меня там была выломана дверь, квартира была на распашку. Молодой человек и мои друзья говорили срочно уезжать, но я сказала, что после суток на ногах хочу поспать.

Мы ложимся спать, но через час просыпаемся, потому что три амбала из ГУБОП с пистолетами говорят нам «лицом в пол». Из моего кошелька они достали деньги и карты, и нас забрали в ГУБОП.

Моего молодого человека посадили в отдельный кабинет, натянули ласточкой и избивали до состояния коматоза, потому что он отказывался давать ложные показания. Они его заставляли сказать, что средства с моего благотворительного концерта в «Банки-бутылки» отправлялись на спонсирование ВСУ и байрактары.

Бывшая политзаключенная призналась, что сидела в ужасных условиях на Окрестина: «приходилось выпрашивать маленький кусочек мыла и спать на полу с бомжами»

Уже будучи в СИЗО певица написала песню «Вокруг тишина», которую записала и выпустила после освобождения.

— Моя музыка и голос помогали не только мне, но и людям в камере. В моей голове всегда была музыка, и в какой-то момент я просто начала описывать то, что находится на Володарского. Решетка, тишина, звук сирен, чайки, которые летали, письма, которые палились и не доходили — все это собралось, и я в своей голове слышала мелодию.

По словам девушки, она хорошо общается с директорами бара «Банки-бутылки», которых также задержали после ее выступления. Сейчас они находятся в Варшаве, где в скором времени планируют открыть бар.