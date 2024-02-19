Путину это не понравится: почему не все в России считают взятие Авдеевки успехом 19.02.2024, 15:23

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Кремль пытается закрывать рот семьям мобилизованных.

Оккупация Авдеевки обошлась россиянам в десятки тысяч погибших и раненых военных. В России в основном празднуют захват украинского города, но есть и те, кто понимает, какими бессмысленными были действия власти.

Потери врага в Авдеевке являются огромным ударом для российской армии. Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что понимают это далеко не все.

Путину не безразличен только он сам

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Путин взамен отправил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в оккупации города, и объявил благодарность за «отличные боевые действия».

Однако упоминаний о том, какой же ценой россиянам удалось захватить украинский город, военно-политическое руководство России предпочитает не упоминать, сосредотачиваясь только на том, что есть новая «победа».

«Чем большую территорию захватили, то Путину кажется лучшим. А то, что при этом погибли люди и города стерли с лица земли, на это безразлично. Ему все равно на других, главное самому оставаться у власти бесконечно долго. Только к этому он и стремится», – подчеркнула Ольга Курносова.

Россияне тоже очень довольны новыми территориальными достижениями своей армии, хотя, вероятно, даже не знают, где она расположена и какова ее военная значимость. А вот зато так называемые российские военкоры, которые хоть немного понимают в ситуации, не понимают, почему Владимир Путин положил там около 50 тысяч военных.

«Они понимают, какими существенными являются эти потери. Возможно, кому-то кажется, что все это ерунда, и никто этого не видит, но это потому, что Путин пытается заливать все деньгами и закрывать рот семьям мобилизованных», – отметила аналитик.

Поэтому рано или поздно информационная пропагандистская кампания, которую начали в Кремле, просто треснет. Эйфория от временного территориального достижения будет недолгой, а понимание потерь скоро может дойти даже до обычных россиян.