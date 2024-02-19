Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата 19.02.2024, 15:38

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Лула да Силва

Лулу Да Сильва отличился антисемитским заявлением.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Лулу да Сильва персоной нон грата из-за того, что он приравнял операции в секторе Газа к политике диктатора Адольфа Гитлера во время Холокоста.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Израиля скажите президенту Лули, что он — персона нон грата в Израиле, пока он не заберет свои слова обратно», — отметил Кац.

18 февраля Лула да Сильва приравнял операцию в Газе к политике Гитлера во время Холокоста, чем вызвал резкую реакцию со стороны властей Израиля.

По его словам, то, что происходит с жителями палестинского анклава во время военной операции Израиля, еще никогда в истории не происходило — кроме одного случая.

«Когда Гитлер решил убить евреев», — сказал президент Бразилии.

Израиль с возмущением отреагировал на комментарии Лулы, назвав их «позорными» и заявив, что посол страны будет вызван для «строгого выговора». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бразильский лидер «пересек красную линию».

«Слова президента Бразилии позорны и тревожны. Это тривиализация Холокоста и попытка нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самозащиту», — сказал Нетаньяху.