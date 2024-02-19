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Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

  • 19.02.2024, 15:38
  • 2,656
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата
Лула да Силва

Лулу Да Сильва отличился антисемитским заявлением.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Лулу да Сильва персоной нон грата из-за того, что он приравнял операции в секторе Газа к политике диктатора Адольфа Гитлера во время Холокоста.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Израиля скажите президенту Лули, что он — персона нон грата в Израиле, пока он не заберет свои слова обратно», — отметил Кац.

18 февраля Лула да Сильва приравнял операцию в Газе к политике Гитлера во время Холокоста, чем вызвал резкую реакцию со стороны властей Израиля.

По его словам, то, что происходит с жителями палестинского анклава во время военной операции Израиля, еще никогда в истории не происходило — кроме одного случая.

«Когда Гитлер решил убить евреев», — сказал президент Бразилии.

Израиль с возмущением отреагировал на комментарии Лулы, назвав их «позорными» и заявив, что посол страны будет вызван для «строгого выговора». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бразильский лидер «пересек красную линию».

«Слова президента Бразилии позорны и тревожны. Это тривиализация Холокоста и попытка нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самозащиту», — сказал Нетаньяху.

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