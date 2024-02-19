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В Минске ищут специалиста на зарплату почти 9 тысяч рублей

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  • 19.02.2024, 15:40
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В Минске ищут специалиста на зарплату почти 9 тысяч рублей

Что нужно делать?

Пивоваренная компания «Бобруйский Бровар» ищет талантливого специалиста на роль заместителя директора по продажам в ресторанной индустрии. Вакансия размещена на портале государственной службы занятости, на нее обратил внимание Onliner.

Требования к претенденту на должность: высшее образование и не менее пяти лет опыта работы на аналогичной позиции. Нужно быть компетентным в производстве и распределении соков, напитков, детского питания и пива. Также ожидается, что потенциальный сотрудник будет виртуозно владеть английским языком как устно, так и письменно, готов к командировкам и стрессоустойчив.

За все это кандидату предлагают зарплату в 8721 рубль. Рабочее место расположено в Минске, на улице Могилевской.

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