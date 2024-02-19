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Зеленский появился на передовой

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  • 19.02.2024, 15:44
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Зеленский появился на передовой

И наградил бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля побывал в батальонном командном пункте 14 ОМБр имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска на Харьковщине.

На передовой глава украинского государства ознакомился с оперативной ситуацией на соответствующем участке фронта.

Комбриг Алексей Трубников рассказал президенту об опыте применения дронов различных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с вражескими БпЛА с помощью систем РЭБ.

Также обсудили обеспечение техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.

Зеленский пообщался с военными и наградил защитников.

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