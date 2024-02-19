Зеленский появился на передовой

Зеленский появился на передовой4
- 19.02.2024, 15:44
- 2,942
И наградил бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля побывал в батальонном командном пункте 14 ОМБр имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска на Харьковщине.
На передовой глава украинского государства ознакомился с оперативной ситуацией на соответствующем участке фронта.
Комбриг Алексей Трубников рассказал президенту об опыте применения дронов различных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с вражескими БпЛА с помощью систем РЭБ.
Также обсудили обеспечение техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.
Зеленский пообщался с военными и наградил защитников.