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Под Минском продают красивый дом у леса

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  • 19.02.2024, 15:49
  • 2,638
Под Минском продают красивый дом у леса

Главная интрига — в стоимости.

В 12 километрах от Логойского тракта продается совершенно новый дом на участке с выходом в лес. Особенность предложения в том, что в коттедже сделана чистовая отделка, но в этих стильных интерьерах никто не успел пожить. Но главная интрига — в стоимости, пишет realt.by.

Этот современный коттедж находится в коттеджной застройке садового товарищества «Узборье Строй». Плюсы месторасположения очевидны: лес в конце участка, тихое место, рядом с Минском и вблизи от Дубровского водохранилища.

Дом 2023 года постройки, готов на 100%, но в нем никто не проживал.

Строился по индивидуальному архитектурному проекту. Фундамент железобетонный с утеплением и гидроизоляцией. Стены блочные, толщиной 40 см. Фасад утеплен, с отделан декоративной штукатуркой с контрастными деревянными вставками. Крыша вальмовая, утепленная, кровля — металлочерепица. Оконные проекты закрывают энергосберегающие стеклопакеты.

Общая площадь 168,4 м2, один этаж. Планировка продуманная и удобная.

Входная часть утоплена в тело дома, крыльцо от осадков прикрывает свес крыши. Далее попадаем в прихожую, из которой можно пройти сразу в пристроенный гараж.

Далее проходим в общее пространство гостиной-кухни с камином. Из этой части дома можно выйти на большую террасу на заднем дворе.

Из этой части дома можно попасть в небольшой коридор, а из него в одну из трех комнат.

Здесь же разместили два оборудованных санузла, гардероб, постирочную. Топочная находится в смежном с гаражом помещении.

Интерьер выполнен по дизайн-проекту, в современном минималистичном стиле. В спальнях мебели нет, зато кухня оборудована неплохо: имеются холодильник, винный шкаф, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, газовая варочная поверхность, посудомоечная машина.

В постирочной установлены стиральная и сушильная машины.

В топочной установлены газовый котел с бойлером, насосные группы, автоматика водяных тёплых полов, датчики управления температурой. Котел современный, с погодозависимой автоматикой.

К дому подведены электричество 380 В, центральный водопровод, канализация, интернет. Имеется видеонаблюдение.

Земельный участок, все 14 соток, благоустроен согласно проекту ландшафтного дизайна. Сделаны автополив, газон, декоративное освещение, дождеприемники. Дорожки и парковка замощены тротуарной плиткой. Территория огорожена металлическим штакетником, на въезде стоят откатные ворота.

Теперь о стоимости. Владелец оценил свой загородный дом недешево — в 350 000 долларов.

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