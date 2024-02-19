«Дрейфует лицом в воду» 6 19.02.2024, 15:54

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Пилот сбитого российского Су-35 погиб в море.

По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, пилот российского Су-35, который украинские военные сбили утром понедельника, 19 декабря, погиб в море. Второй самолет упал к северу от оккупированного Мариуполя.

Об этом Олещук написал в своем Telegram.

«Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует „лицом в воду“ в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го. Работаем дальше!», — написал командующий Воздушных сил.