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Белорусского режиссера хотят экстрадировать в Беларусь из Сербии

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  • 19.02.2024, 16:09
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Белорусского режиссера хотят экстрадировать в Беларусь из Сербии
Андрей Гнёт

Cуд должен принять решение в течение 20−30 дней.

Апелляционный суд Сербии рассмотрел сегодня дело об экстрадиции белорусского режиссера Андрея Гнёта. Как передает корреспондент Deutsche Welle из Белграда, процесс окончен, суд должен принять решение в течение 20−30 дней. Пока Андрей Гнёт остается в заключении.

Андрей Гнёт — белорусский журналист, режиссер телерекламы и музыкальных видео, а также политический активист. Гнёта называют соучредителем «Свободного объединения спортсменов SOS BY», признанным в 2022 году «экстремистским формированием».

Андрей Гнёт был задержан 30 октября 2023 года в Сербии по запросу Интерпола из-за обвинений по экономическому делу. В отношении режиссера начата процедура экстрадиции в Беларусь.

Защита Гнёта считает его преследование со стороны белорусских властей и внесение в список Интерпола политически мотивированным. 3 ноября 2023 года адвокаты подали запрос на удаление данных, касающихся Андрея Гнёта, в Комиссию по контролю файлов Интерпола, а 20 декабря 2023 года был направлен запрос о принятии временных мер в Европейский суд по правам человека с просьбой указать правительству Сербии не экстрадировать Гнёта в Беларусь.

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