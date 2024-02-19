Киркоров испугал и довел до слез дочь «вагнеровца» в оккупированной Макеевке 3 19.02.2024, 16:15

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Реакция отца не заставила себя ждать.

Одиозный российский певец Филипп Киркоров хотел обелить свою репутацию после «голой вечеринки» приездом во временно оккупированные города Донецкой области, но и там напортачил. Так, в Макеевке кремлевский шут, вручая детям куклы в виде себя самого, испугал и довел до слез маленькую девочку, а в добавок еще и оставил ее без подарка. Девочка оказалась дочерью террориста, который воевал в ЧВК «Вагнер» и потерял на фронте обе ноги, пишет obozrevatel.com.

Иными словами, Киркоров в оккупированной украинской Макеевке довел до слез дочь российского «героя» без ног – Z-патриоты возмущены, а сам путинист тем временем уже вернулся в Москву и засветился на федеральных каналах. Подробностями инцидента поделились российские СМИ.

Один из очевидцев рассказал пропагандистам: «Девочка засмотрелась на артиста. Он спросил: «Что смотришь?» и сунул ей куклу, изображающую певца. Девочка испугалась и куклу сначала не взяла, сказала, что она страшная. Киркоров разозлился, буркнул что-то сердито себе под нос и куклу девочке не дал. И ничего вообще не дал. Ребенок расплакался».

Пропагандисты также сообщают, что девочке, которая познала все «прелести» от знакомства с «королем российской эстрады», 7 лет. Ее отец – ветеран так называемой «СВО», а мать – медсестра. Семья живет в оккупированной Макеевке Донецкой области. Живет якобы очень бедно.

Авторы новости добавили, что связались с отцом девочки. Тот ответил, что хотел бы «расправиться» с Киркоровым, но «на это нет ни сил, ни денег». «Вагнеровец» также выразил надежду, что путиниста за его поступок не простят в России. Впрочем, как мы заметили выше, певца уже давно простили и даже на федеральные каналы вернули.

Напомним, визит Филиппа Киркорова во временно оккупированную Донецкую область пришелся по душе не всем россиянам. Оккупанты, перед которыми артист пел, обозвали его шоу «петушиным» и попросили больше не ездить с концертами к ним.