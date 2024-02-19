«Ну что, все подготовили денежку и нервишки?» 19.02.2024, 16:23

Белорусы удивляются в TikTok суммами в январских жировках.

Белорусы получили январские жировки за коммуналку по повышенным тарифам. Некоторые показывают в TikTok, сколько им насчитали за услуги ЖКХ. Есть даже те, кто запустил челлендж под названием «У кого больше?», пишет zerkalo.io.

Тиктокерша из Бобруйска показала квитанцию с суммой 114,8 рубля. Это жилье площадью 54,6 м2 с двумя жильцами. В комментариях она отметила, что в сумму не входит оплата за телевизор, газа и свет.

«ЖКХ, вы там охр*нели? Детские добавили, так и на тебе — коммуналка», — написала автор ролика.

Екатерина из Гродно также сообщила, что «не успела порадоваться поднятию детских» денег. Девушка разместила жировку, где сумма к оплате составляет 161,43 рубля. Метраж ее квартиры — почти 73 «квадрата». При этом «тунеядцев» в семье нет, сама автор — работающая мама в декрете, ее супруг официально трудоустроен.

«Пособие на 10% подняли, а коммуналку — на 15%, скоро налоги еще повысят», — написала Екатерина.

В Могилеве женщина должна заплатить за коммуналку 116,71 рубля. Однако некоторые зрители считают, что это маленькая сумма. Автор ролика ответила, что не считает, много это или мало, важно другое — сравнить начисленные коммунальные платежи с теми, что были в прошлом месяце. «Ну что, все подготовили денежку и нервишки?» — задает вопрос автор видео.

В Поставах за двушку, где зарегистрированы «тунеядцы», надо заплатить 234,39 рубля. Напомним, с 1 января тарифы на ЖКУ подняли в том числе и для тех квартир, в которых никто не зарегистрирован или проживает «тунеядец».

В Ленинском районе Минска за коммуналку в квартире площадью почти 80 «квадратов», где зарегистрированы пять человек, начислили 172,17 рубля. Женщина, разместившая квитанцию, сообщила, что долгов и «тунеядцев» у них нет. При этом комментаторы оценили начисления как «нормальные».

В Светлогорске за квартиру площадью 63,5 «квадрата» с зарегистрированными в ней двумя жильцами нужно заплатить 393,05 рубля.

Виктория из Постав за квартиру площадью 61,74 «квадрата» получила квитанцию на сумму 234,39 рубля. Однако в жировке указано, что было израсходовано 50 кубометров воды — это очень много. Автор предположила, что это может быть ошибкой, мол, «многим с водой напороли после замены счетчиков». «Все время платишь 80 рублей, а потом резко больше 200 рублей. Вопросов много. Тем более у многих сейчас такая проблема», — написала Виктория в комментариях.

Пользователь ТikTok Kariglazka из Климовичей сняла на видео с жировкой, на которой указана к оплате сумма в 159,39 рубля. В ролике автор не рассказала, что из себя представляет ее жилье, сколько человек прописано. Судя по хэштегу, столько начислили за общежитие.

Под видео с жировками комментаторы часто отмечают, что большие коммунальные платежи приходится платить именно тем, кто проживает в общежитии. Большие суммы приходят и жильцам арендных квартир. Год назад также были такие истории.

390,74 рубля нужно заплатить жительнице арендной квартиры в Пинске. Автор отметила, что плата поднялась примерно на 50 рублей, для нее это очень ощутимо. В Могилеве за арендное жилье надо заплатить 384,72 рубля. При этом аренда квартиры обошлась в 247,68 рубля.