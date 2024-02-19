Александр Коваленко: Россияне на кураже после Авдеевки давят по всей линии фронта 2 19.02.2024, 16:29

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Александр Коваленко

Возможен ли большой прорыв?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал кураж РФ в связи с захватом Авдеевки.

Аналитик считает, что никакого существенного прорыва на фронте захват руин Авдеевки России не даст.

«К чему это приведёт? Вряд ли к существенному прорыву фронта. К потере отдельно взятых локаций - да, мы должны быть морально готовы», - заявил Коваленко.

Аналитик считает, что в выборе иной тактики Украина на данный момент ограничена: ее приоритет - концентрация на количестве уничтоженных сил врага, но без жесткой привязки к позициям.

На данный момент командование РОВ РФ «на кураже» после захвата Авдеевки пытается доказать несколько вещей: способность войск РФ «наступать», а также способность воспользоваться «окном возможностей» в связи с острым дефицитом боеприпасов в армии Украины, указал Коваленко.

«С учетом того количества выстрелов, что в сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии. Пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБ без ограничения, РОВ прощупывает и продавливает практически всю линию фронта», - заявил он.

Итоги захвата Авдеевки таковы: сейчас вместо «отдыха» (оперативной паузы), который Россия, по логике вещей, должна была бы дать оккупантам - с них решили «выжимать» все, акцентировал обозреватель.

«Командование РОВ избрало путь выжимать пока есть возможность максимум из своих подразделений», - подытожил он.