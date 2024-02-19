закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Александр Коваленко: Россияне на кураже после Авдеевки давят по всей линии фронта

2
  • 19.02.2024, 16:29
  • 7,284
Александр Коваленко: Россияне на кураже после Авдеевки давят по всей линии фронта
Александр Коваленко

Возможен ли большой прорыв?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал кураж РФ в связи с захватом Авдеевки.

Аналитик считает, что никакого существенного прорыва на фронте захват руин Авдеевки России не даст.

«К чему это приведёт? Вряд ли к существенному прорыву фронта. К потере отдельно взятых локаций - да, мы должны быть морально готовы», - заявил Коваленко. 

Аналитик считает, что в выборе иной тактики Украина на данный момент ограничена: ее приоритет - концентрация на количестве уничтоженных сил врага, но без жесткой привязки к позициям.

На данный момент командование РОВ РФ «на кураже» после захвата Авдеевки пытается доказать несколько вещей: способность войск РФ «наступать», а также способность воспользоваться «окном возможностей» в связи с острым дефицитом боеприпасов в армии Украины, указал Коваленко. 

«С учетом того количества выстрелов, что в сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии. Пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБ без ограничения, РОВ прощупывает и продавливает практически всю линию фронта», - заявил он.

Итоги захвата Авдеевки таковы: сейчас вместо «отдыха» (оперативной паузы), который Россия, по логике вещей, должна была бы дать оккупантам - с них решили «выжимать» все, акцентировал обозреватель. 

«Командование РОВ избрало путь выжимать пока есть возможность максимум из своих подразделений», - подытожил он. 

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко